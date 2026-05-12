Galicia recibirá más de tres millones de euros para reforzar la salud mental y la prevención del suicidio

Galicia recibirá más de tres millones de euros para el Plan de Acción de Salud Mental Archivo El Ideal Gallego

El Consejo de Ministros autorizó la distribución a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) de 39 millones de euros para reforzar las acciones en materia de salud mental y 17,83 millones de euros para la prevención del suicidio, lo que suma un total de 56.830.000 euros.

Galicia recibirá un total de 3,35 millones de euros, de manera que se distribuirán 1,58 millones para financiar gastos corrientes del Plan de Acción de Salud Mental y 719.000 euros para equipamientos de dicho Plan.

Por otra parte, la comunidad gallega recibe 756.000 euros para equipamiento del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio, y otros 294.000 euros para gastos de inversión en prevención del suicidio.

Las caras ocultas de la fibromialgia en A Coruña: “Esto no depende del sexo ni de la edad” Más información

Según informa el ministerio de Sanidad, el acuerdo, que será sometido próximamente al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), mantiene las cuantías del año anterior y tiene como objetivo principal la mejora de la salud mental de la población mediante el desarrollo de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026.

La partida de 39 millones de euros destinada a salud mental se articula a través del Plan de Acción 2025-2027. Así, 26,8 millones de euros se destinarán para gastos corrientes, incluyendo la posibilidad de financiar gastos de personal ligados estrictamente a la ejecución de proyectos. Mientras que 12,2 millones de euros se dedicarán al equipamiento necesario para el desarrollo del plan.

El ministerio subraya que las actuaciones se centrarán en ocho líneas estratégicas, entre las que destacan el refuerzo de los recursos humanos, la atención comunitaria, desinstitucionalización, la asistencia basada en derechos, y el abordaje específico de la salud mental perinatal, infantil y adolescente.

Psicólogos generales sanitarios reclaman su sitio en la pública: “Se está sobremedicando a la población para poder atenderla” Más información

Por su parte, los 17,83 millones de euros dedicados a la prevención del suicidio buscan estructurar las actuaciones para abordar la conducta suicida en España a través de un enfoque integral. De este modo, 12,83 millones de euros se destinarán a los gastos corrientes y equipamiento del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio, y 5 millones de euros para gastos de inversión.

Sanidad apunta que este plan prioriza líneas de actuación enfocadas en la sensibilización, la prevención en colectivos vulnerables y el fortalecimiento del abordaje sanitario.

Presentación de proyectos

Para garantizar la equidad, los fondos se distribuirán entre todas las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla a través del Ingesa, siguiendo un modelo de reparto que asigna un cinco por ciento de forma lineal para asegurar un importe mínimo a cada territorio y el 95 por ciento restante en función de criterios poblacionales.

Para acceder a estos créditos, las administraciones destinatarias deberán adherirse a las actuaciones financiadas y aportar una memoria detallada de los proyectos y el importe destinado.