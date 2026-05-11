Un vigués aparece en Moaña ensangrentado y diciendo que lo habían secuestrado

El hombre fue hallado en las cercanías de la autovía de O Morrazo Archivo El Ideal Gallego

La Guardia Civil y la Policía Nacional investigan la aparición en Moaña (Pontevedra) de un vigués ensangrentado que fue supuestamente abandonado en una cuneta de las inmediaciones de la Autovía de O Morrazo.

Según fuentes de la Benemérita, los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde de este pasado domingo, cuando un hombre, de Vigo, fue hallado lleno de golpes en la cuneta de dicha vía.

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Al parecer, se trataría de una pelea entre conocidos desarrollada en la ciudad olívica, siendo trasladado posteriormente a Meira, en Moaña, donde lo dejaron herido.

Por todo ello, ya se investiga lo ocurrido, mientras que el varón fue trasladado a un centro hospitalario.