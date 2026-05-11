Foto de familia de la presentación de Dupla en Galicia PHOTOARTE

La ONCE aspira a superar los 79,3 millones de euros repartidos en Galicia en 2025 con su nuevo juego, 'Dupla', que se presenta este lunes y que mantiene el carácter social y comercial de la Organización.

En concreto, según ha informado la ONCE en un comunicado, se trata de una experiencia de juego novedosa, única en el mercado, con dos momentos de emoción: cuando el cliente lo compra y descubre el premio al que opta, y en el momento del sorteo al comprobar si su número tiene premio.

Con esta nueva lotería, la ONCE destaca que quiere seguir manteniendo su inversión social (a la que dedica íntegramente todos sus recursos) y, también, llevando más ilusión a la ciudadanía en forma de premios. En 2025 repartió globalmente más de 1.640 millones de euros en toda España, de los cuales 79,3 millones en premios se quedaron en Galicia.

El nuevo producto activo fue presentado este lunes por el delegado de la ONCE en Galicia, Manuel Martínez Pan; el jefe del Departamento de Operaciones y Logística de la ONCE en Galicia, Adrián González Zaragoza;; y la vendedora afiliada a la organización Izabel Cristina Dos Santos Magalhaes.

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"Hoy es un día importante para la ONCE, un día en el que damos un paso más en nuestra forma de innovar, de conectar con las personas y de seguir cumpliendo con nuestro propósito primero, con el compromiso que nos mueve y que no olvidamos nunca, nuestro compromiso social", ha destacado Manuel Martínez Pan.

"Pero, además de la labor social, otro de nuestros objetivos es repartir ilusión, mucha ilusión en forma de premios para nuestros clientes, que nosotros no consideramos como tales, sino como colaboradores de nuestro fin social", ha reiterado. Por eso, ha agradecido a la ciudadanía de Galicia, por su confianza y por creer en "el poder multiplicador de la solidaridad de la ONCE", y ha destacado que es "una comunidad con suerte" que ha podido repartir 79,3 millones de la mano de los 860 vendedores y vendedoras.

De hecho, ha puesto en valor que en 2025 la ONCE realizó en Galicia un total de 129 contrataciones de vendedores y vendedoras, todos personas con discapacidad, otro de los aspectos más destacados en la labor de la Organización, generando empleo de calidad.