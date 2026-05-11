Hijos de Rivera y la Fundación ASTI lanzan en Galicia STEM Talent Girl para impulsar el talento científico-tecnológico de las niñas

Programa de la Corporación Hijos de Rivera y la Fundación ASTI

Corporación Hijos de Rivera y la Fundación ASTI han unido sus fuerzas para lanzar en Galicia STEM Talent Girl, un programa de impulso del talento femenino que tiene como objetivo desarrollar el talento STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) de las niñas y jóvenes de la región que acaba de abrir inscripciones para el próximo curso.

STEM Talent Girl, que ha cumplido una década y ya ha formado a más de 9.000 niñas por toda España, contará a partir de ahora con sede en Galicia para poder desarrollar su propósito sobre el terreno. Dirigido a alumnas de ESO, Bachillerato, FP y universidad, ofrece itinerarios adaptados a cada etapa educativa para que las jóvenes puedan descubrir su talento y su vocación en ciencia y tecnología, atajando los sesgos que aún limitan su potencial.

A lo largo de ocho meses, las participantes toman parte en diferentes actividades —talleres, laboratorios, visitas a empresas, jornadas de empleabilidad, charlas inspiradoras, sesiones de shadowing, mentorías personalizadas o el desarrollo de proyectos de investigación— acompañadas por una red de más de 600 mujeres, profesionales de referencia en estos sectores, que las guían en todo momento para que puedan inspirarse, descubrirse a sí mismas, tomar decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional y abordar con seguridad los retos que se les plantean en este camino.

Además de las actividades mensuales regulares, el programa ofrece la posibilidad de participar en iniciativas de ámbito nacional como el Reto de Divulgación Científica, donde aprenden a expresarse en público, el Reto de Proyectos de Investigación, donde desarrollan un trabajo en profundidad sobre una materia de su interés, compitiendo con alumnas de otras provincias, o los STG Awards, que escogen a las “talent girls” más destacadas del curso.

STEM Talent Girl ha demostrado su eficacia para revertir la desafección de las niñas y jóvenes hacia las STEM, multiplicando las vocaciones. Según el último informe del Observatorio STEM, multiplica por dos el número de alumnas de Bachillerato que quieren estudiar ingeniería (27% frente al 11%) y por cuatro, el de aquellas que tienen intención de escoger un grado TIC (4% frente al 1%).

En este sentido, José Yera, director de Recursos Humanos de Hijos de Rivera, señala que “Este programa nos ayuda a proporcionar las mejores oportunidades para las niñas de nuestra tierra y, al mismo tiempo, crear el talento que nuestra compañía necesita para seguir mirando al futuro”

Desde la Fundación ASTI, su director ejecutivo, Rubén Martínez, ha manifestado: “En momento tan importante de transformación digital, nuestro propósito es crear el talento necesario que requiere la sociedad y hacerlo desde una apuesta decidida por la diversidad. Es maravilloso poder llevar este propósito a Galicia y estamos muy agradecidos del compromiso compartido con Hijos de Rivera”.

Por su parte, Dunnia Merino, senior Manager de Estrategia e Impacto Positivo de Corporación Hijos de Rivera afirma que “La innovación y el apoyo al talento son dos pilares de nuestra filosofía como compañía, así que sumar valor en un proyecto como STEM Talent Girl nos permite generar impacto positivo de forma directa en nuestro territorio a través de una iniciativa muy coherente con lo que somos.

Las inscripciones para el curso 2026/27, que arranca en octubre, ya están abiertas en www.talent-girl.com. Las jóvenes interesadas pueden presentar su solicitud hasta el 30 de junio. En esta web también pueden informarse e inscribirse todas aquellas mujeres que desarrollen su carrera en profesiones STEM y quieran formar parte de la red de mentoras de STEM Talent Girl.