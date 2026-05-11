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Galicia

Buscan en Vigo a una mujer de 44 años desaparecida el domingo

Ep
11/05/2026 12:39
Desaparecida en Vigo
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SOS Desaparecidos ha activado una alerta por la desaparición en Vigo de una mujer, de 44 años de edad, cuyo paradero se desconoce desde la tarde de este domingo.

Se trata de Tamara N.M., de complexión delgada, pelo castaño, ojos marrones y verdes y 1,68 metros de altura.

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Sus familiares denuncian que no saben nada de ella desde este domingo, organizando incluso una batida este lunes a las 16.00 horas en la parroquia de Beade para tratar de encontrarla.

Desaparecida en Vigo
Cartel con los datos de la desaparecida en Vigo

La Policía Nacional ya investiga los hechos y SOS Desaparecidos pone a disposición el número de teléfono 868 286 726 por si alguien sabe algo de ella.

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