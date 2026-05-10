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Galicia

La Xunta exige al Gobierno un calendario de plazos e inversiones para Corredor Atlántico

Diego Calvo cuestiona si el Ejecutivo estatal "por fin va a atender las demandas" de la Xunta para agilizar las actuaciones prioritarias 

Europa Press
10/05/2026 15:34
Un tren de alta velocidad en la estación de A Coruña
Un tren de alta velocidad en la estación de A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
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El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha urgido al Gobierno central a "aportar certezas y concreciones" respecto al Corredor Atlántico en la Comunidad y a "pasar de los titulares a los hechos", mostrando un calendario con plazos, detalles de obras e inversiones del Plan Director do Corredor.

Así lo ha trasladado en una nota de prensa en relación al análisis de accesibilidad territorial a las estaciones de alta velocidad del Corredor Atlántico publicado por el ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en el que se garantiza para 2030 que el 99% de la población gallega estará a menos de una hora de una estación de alta velocidad.

Según ha indicado el conselleiro, esta estimación es "inviable" porque hay ciudades como Ferrol o Lugo que son de las "peor conectadas por tren y quedan al margen de la alta velocidad".

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Por eso, no ve "creíbles" las cifras del ministerio, ya que, precisamente incluye para 2030 a Ferrol, Betanzos-Infesta o Lugo como estaciones de alta velocidad, cuando acumulan una larga lista de incumplimientos en este ámbito y obras pendientes.

Asimismo, ha mostrado su "sorpresa" ante el listado teniendo en cuenta las reclamaciones que la Xunta ha trasladado durante este tiempo al ministerio para modernizar, entre otras, las infraestructuras ferroviarias que permitan reducir los tiempos de viaje en la comarca de Ferrolterra y en Lugo.

Diego Calvo se ha cuestionado si esto implica que el Ejecutivo estatal "por fin va a atender las demandas" de la Xunta para agilizar actuaciones prioritarias como la prolongación da alta velocidad hasta Ferrol, la modernización de la línea A Coruña-Ferrol dando prioridad al bypass de Betanzos o desbloquear el proyecto de la estación intermodal.

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Además, en el caso de Lugo, ha recordado que mientras la Xunta avanza en la construcción de la terminal de autobuses y el aparcamiento de la intermodal, esta infraestructura no puede considerarse de alta velocidad, mientras la ciudad no cuente con servicios ferroviarios.

En cuanto a la conectividad de alta velocidad en el Corredor Atlántico, ha insistido que llevan años solicitando al ministerio un Plan Director del Corredor Atlántico "completo y riguroso", con un "calendario claro y actuaciones e inversiones definidas".

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