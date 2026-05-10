Esta semana se constituye la mesa de diálogo social para tratar las primeras medidas sobre el absentismo laboral

Un trabajador del sector restauración Archivo El Ideal Gallego

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha avanzado que esta semana se constituirá la Mesa do Diálogo Social para empezar a abordar las primeras medidas para reducir el impacto del absentismo laboral en Galicia.

Así lo ha trasladado en una entrevista concedida a la Radio Galega, en la que ha apuntado a algunas medidas como la próxima Estratexia de Benestar Laboral, dentro del proceso de diseño del plan para abordar el absentismo y el bienestar laboral.

Durante la conversación, el titular de Emprego ha recordado que el coste del absentismo supera los 4.200 millones de euros anuales en la Comunidad. "Creo que un gobierno serio y responsable, como el de la Xunta de Galicia, tiene que poner encima de la mesa la problemática, analizarla y hacerlo de un modo dialogado y consensuado", afirmó.

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José González ha insistido en que se trata de "un problema complejo", con múltiples causas y agravado desde la pandemia. "Estamos hablando de un problema que tiene una tendencia alta, no solo en Galicia sino también en España, sobre todo a partir de la Covid", ha explicado.

En este contexto, el titular de Emprego ha asegurado que cualquier medida partirá del "máximo respeto" a los derechos de los trabajadores a solicitar una baja laboral. "Lo primero que hay que dejar claro es que el derecho de un trabajador a estar de baja es algo absolutamente irrenunciable. Cuando un trabajador tiene una enfermedad, una lesión o un accidente, tiene derecho a esa baja y a que el sistema le dé cobertura sanitaria y económica durante todo el tiempo necesario", ha enfatizado.

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No obstante, ha defendido que hay "margen de mejora" en distintos ámbitos, especialmente en prevención de riesgos laborales, mejorando el bienestar laboral de las empresas o evitando las "prolongaciones innecesarias".

"Estamos hablando de situaciones en las que, estando ya recuperada la salud, pues por diferentes deficiencias en los procesos de gestión y control, no se produce la reincorporación inmediata. Por lo tanto, creo que lo que estamos haciendo es precisamente entrar en esas causas, buscando reducir el absentismo, respetando los derechos de los trabajadores a la baja", ha afirmado.

Asimismo, ante las críticas generadas en las últimas semanas, el conselleiro ha remarcado que en ningún momento se tachó a los trabajadores de "vagos o maleantes" ni a los médicos que trabajan en las bajas de "defraudadores", asegurando que es un debate "interesado que busca el BNG para crear conflicto".