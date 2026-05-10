Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Escolares que participen en actividades sobre Astronomía acreditaranse como guías eclipse

Redacción
10/05/2026 12:17
Dos personas observan un eclipse solar
El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

A Xunta propón aos centros educativos un programa de actividades sobre Astronomía e exploración do ceo que permitirá acreditar ao alumnado como guías escolares da eclipse solar total que terá lugar no mes de agosto e que será especialmente visible en Galicia. 

Para obter este certificado, os estudantes recibirán formación sobre este fenómeno a través do programa 'Polos Creativos' e terán que pasar varios retos vinculados ao ámbito da Astronomía

Puesta de Sol en la zona de la Torre de Hércules

Reino Unido señala A Coruña como destino “perfecto” para ver el eclipse

Más información

Esta iniciativa, que leva por título 'Polos eclipsados', enmárcase nas accións que a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP pon ao dispor da comunidade escolar grazas á programación 'Galicia explora ou ceo. Camiño dá eclipse'. 

O alumnado desde 5º e Primaria ata 4º da ESO poderá recibirl a formación necesaria para obter o carné que o acreditará para operar como guía da eclipse para as súas familias, amigos e veciños. 

Para iso, os colexios e institutos que desexen participar poden inscribirse ata o 29 de maio a través da convocatoria lanzada no Portal Educativo

Os alumnos accederán a material específico así como ás instrucións con todas as probas do programa. Os equipos estarán formados por clases completas ou por grupos de varios alumnos e un docente.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

El ideal gallego

Escolares que participen en actividades sobre Astronomía acreditaranse como guías eclipse
Redacción
Aitana en el Morriña Fest 2024

Todos los conciertos del Coliseum en 2026
Óscar Ulla
La cantante Amaia Montero durante el concierto que la banda La Oreja de Van Gogh ofrece este sábado en Barakaldo. EFE/ Miguel Toña

Arrancan con emoción las giras de Aitana y La Oreja de Van Gogh, que llegarán al Coliseum de A Coruña este año
Belen Cebey
Iván Olmedo, enólogo de Finca Míllara, trabaja en la bodega

Iván Olmedo: “El valor de la Ribeira Sacra es su particularidad: hacemos vinos singulares”
Jorge Riveiro