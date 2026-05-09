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Galicia

Rueda reclama que acabe la "locura" del Gobierno de Sánchez

Desde Ourense, reclamó de nuevo elecciones generales, aunque serán "cuando mejor le convenga al que todos tenéis en la cabeza"

Efe
09/05/2026 18:56
Alfonso Rueda, durante su intervención este sábado en el Polideportivo Paco Chao de O Carballiño, Ourense
Alfonso Rueda, durante su intervención este sábado en el Polideportivo Paco Chao de O Carballiño, Ourense
EFE
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El presidente de la Xunta de Galicia y del PPdeG, Alfonso Rueda, deseó este sábado que acabe cuanto antes la "locura" del Gobierno de Pedro Sánchez, y aseguró que se "rebela" contra el Ejecutivo ante la "bochornosa" situación de estos días, en referencia al juicio contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

En el discurso que pronunció junto al secretario general del PP, Miguel Tellado, en la popular romería del partido en Ourense, Rueda afirmó: "Yo me rebelo frente a eso", al tiempo que reclamó de nuevo elecciones generales, aunque estas serán "cuando mejor le convenga al que todos tenéis en la cabeza".

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El líder del PP gallego calificó de "avergonzante" lo que "se está viendo estos días", refiriéndose al juicio contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, que ya ha quedado visto para sentencia.

"No lo normalicemos ni lo demos por bueno" reclamó.

En la misma línea intervino el secretario general del PP, Miguel Tellado, al afirmar que mientras el PP está de romería en Ourense, otros lo están pero "de juzgado en juzgado, recorriendo dependencias policiales o prisiones de nuestro país".

Tellado reprochó al Ejecutivo socialista que esté "más preocupado, por los problemas judiciales y por los problemas de la familia de Pedro Sánchez", al tiempo que calificó de "determinantes" las próximas elecciones generales, aunque no se sepa aún en qué fecha se convocarán.  

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