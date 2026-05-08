Xunta y O'Mega sellan un pacto que desconvoca la huelga médica

La Xunta y el sindicato médico O'Mega han alcanzado un acuerdo que pone fin a la huelga indefinida que los facultativos mantenían en el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y que permitirá retomar de inmediato la actividad concertada -las conocidas como "peonadas"- en los hospitales públicos gallegos.

El pacto, calificado por ambas partes como un cambio estructural en el modelo de relaciones laborales, desbloquea más de 200.000 actos asistenciales suspendidos, según cifras facilitadas este viernes en Ferrol por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

"Creo que es una buena noticia que podamos retornar a la normalidad dentro del sistema sanitario público", ya que esta huelga, ha apuntado "tiene un impacto realmente importante, con más de 200.000 actos asistenciales suspendidos y se necesita tranquilidad para que el sistema pueda funcionar al 100%", ha manifestado el conselleiro antes de confirmar que el entendimiento incluye también a la asociación Médicos Unidos por los Derechos (MUD), a MIR España y al colectivo Código Concertada.

El texto acordado recoge las principales reivindicaciones de los facultativos. Como primera medida, se aplicará de forma inmediata la jornada ordinaria de 35 horas semanales. En paralelo, se abre una negociación para aprobar en nueve meses una regulación homogénea de la jornada complementaria en cada servicio, con el compromiso compartido de alcanzar la voluntariedad de las guardias en un plazo de cinco años.

En el capítulo retributivo fija un incremento progresivo del precio de las horas de guardia hasta equipararlas al de las horas ordinarias en tres ejercicios, mediante subidas del 40% en 2027 y del 30% en 2028 y 2029. Estos aumentos se aplicarán proporcionalmente a horas presenciales, localizadas, festivas y de alta dedicación.

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El complemento de productividad variable pactado en 2025 se incrementa un 2,5% y se actualizará con alzas adicionales del 20% tanto el 1 de enero de 2027 como el 1 de enero de 2028.

Los MIR, pieza clave en la estrategia de fidelización de la Xunta, obtienen un complemento de residencia estructural y lineal que comienza con 75 euros mensuales en 2027 y escala hasta 120 euros en 2029.

A partir del próximo 1 de junio verán además remuneradas la quinta guardia y las sucesivas que realicen en un mismo mes. "Intentamos que las plazas MIR en Galicia sean lo más atractivas posible, especialmente en medicina de familia. El último año, la mayor parte de los residentes formados aquí se quedaron en Galicia, lo cual es importante", ha puesto en valor Gómez Caamaño.

El acuerdo contempla igualmente abrir en seis meses la negociación sobre la exención de guardias para mayores de 55 años, con un periodo transitorio de reincorporación voluntaria y constituye un grupo de trabajo para reordenar la actividad asistencial en jornada de tarde.

En el plano estatal, el pacto deja como único conflicto vigente en Galicia el paro de cuatro días al mes convocado para reclamar al Ministerio de Sanidad un estatuto marco propio para médicos y facultativos.

O'Mega ha hecho un llamamiento al departamento ministerial para que afronte "con la misma capacidad de diálogo" la resolución de ese conflicto aún abierto en la sanidad pública española.