Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

O Encontro Sober 2026 se consolida como referencia para la construcción de la sociedad civil

Más de 400 líderes participaron en una edición que puso el foco en las personas, la vivienda y el emprendimiento como claves del futuro

Redacción
08/05/2026 21:15
Los participantes en el Encuentro Sober posan para la foto de familia
Los participantes en el Encuentro Sober posan para la foto de familia
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

Entender que rural e industria son dos partes de la misma realidad, situar a las personas en el centro de la estrategia, vertebrar la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor y tejer alianzas para que la actividad económica arraigue en el territorio. Con estas grandes conclusiones, O Encontro Sober 2026: Diálogos Rural e Industria ha cerrado su segunda y última jornada en el Áurea Palacio de Sober, culminando dos días de debate intenso impulsados por el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga) con la participación de 

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González Vázquez, protagonizó uno de los momentos más relevantes del cierre al anunciar que la próxima semana la Xunta publicará una nueva línea de ayudas para la rehabilitación de viviendas unifamiliares en el rural arrendadas a empresas de la zona, una medida compatible con cualquier otra subvención que conecta directamente vivienda, empleo y fijación de población. "Rehabilitamos no rural, cubrimos a necesidade de man de obra, fidelizamos aos traballadores e damos un rendimento económico a moita xente no rural", explicó. 

El presidente de Cesuga e impulsor de O Encontro, Venancio Salcines, cerró la edición con un discurso que apeló a la autoestima colectiva y a la unidad. Definió O Encontro como "un proceso de construcción de sociedad civil gallega" —"no creamos sociedad civil si no nos encontramos", explicó— y reclamó que Galicia reconozca su propio recorrido: "Hemos realizado una maratón de crecimiento continuo. Hoy nuestra renta supera a la de muchas comunidades a las que históricamente acompañábamos a la cola. Lo hicimos en solitario y acomplejados, pero mi generación y la de mis hijos ya no tiene complejos". 

Y lanzó el mensaje central de la clausura: "Solo sumando cambiamos nuestra posición en el mundo. Tenemos vientos, madera, minerales estratégicos… Cada día tenemos más puntos de encuentro. Para crecer debemos ir los unos con los otros. Así se hace país". 

El acto también contó con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras, quien encuadró el rural como cuestión de derechos. Afirmó que "un rural vivo necesita escuelas, médicos, conexión " y cifró en más de 400 millones de euros la movilización de fondos del Gobierno central traducidos en industria, vivienda y apoyo a los concellos. Blanco vinculó la industria ligada al territorio con la cohesión y subrayó que "o rural e a industria son dúas caras da mesma moeda". 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

El jurado, durante la reunión que celebró ayer en El Corte Inglés

DXT Campeón recibe uno de los Premios San Juan 2026 de la Comisión de Hogueras
Julia Nóvoa
La presidenta de la asociación vecinal, María Sierra, con una sudadera de la entidad

María Sierra | “Estas fiestas son la confirmación de que Xuxán existe”
Laura Rodríguez
SADA Liga Maker Drone

El IES Isaac Díaz Pardo de Sada premiado a la mejor destreza de vuelo en la V Liga Maker Drone
Laura Rodríguez
Los participantes en el Encuentro Sober posan para la foto de familia

O Encontro Sober 2026 se consolida como referencia para la construcción de la sociedad civil
Redacción