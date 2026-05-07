O Encontro Sober reivindica la calidad de la 'marca Galicia'

La conselleira de Medio Rural participa en la inauguración de las jornadas Cedida

Galicia tiene el reto de producir con excelencia, pero también de garantizar que habrá quien siga haciéndolo en el futuro. Esta ha sido una de las principales conclusiones de la jornada inaugural de O Encontro Sober 2026: Diálogos Rural e Industria, la cumbre económica impulsada por el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga) que reúne entre hoy y mañana a más de 400 líderes en el Áurea Palacio de Sober.

La jornada de este jueves destacó por el cruce directo de perspectivas entre los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, la gran industria y la tecnología, abordando desde la comercialización global y la construcción de marca hasta la continuidad de las explotaciones familiares en el interior de la comunidad. Apertura institucional: consenso en torno al rural como motor económico tejido.

La inauguración institucional reunió a representantes empresariales y del ámbito institucional. Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), subrayó la necesidad de reforzar la competitividad del productivo gallego desde la cooperación entre sectores y territorios. Manuel Pérez, presidente del Consello Económico e Social de Galicia (CES Galicia), puso el foco en el valor del diálogo y los acuerdos para abordar retos estructurales como la demografía, el empleo y la cohesión territorial. Jaime López, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Lugo, defendió el papel del tejido empresarial y de la actividad económica como palancas para fijar población y oportunidades en el interior. Luis Fernández, alcalde de Sober, reivindicó el municipio como punto de encuentro para proyectar la identidad productiva del rural hacia el futuro. Luis Menor, presidente de la Diputación Provincial de Ourense, apeló a la necesidad de inversión y alianzas para sostener servicios, empleo y actividad en el territorio.

El acto estuvo presidido por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, quien abrió su intervención con un mensaje en positivo: afirmó que el rural gallego vive un momento de evolución y avance y que Galicia cuenta con un sector agroalimentario fuerte, competitivo y cada vez más profesionalizado. En ese marco, defendió que el nuevo modelo económico del rural “que estamos construyendo” pasa por integrar toda la cadena de valor, desde la producción hasta la transformación, comercialización y distribución, y recordó que el valor está también en “lo que rodea” al producto: territorio, innovación, conocimiento y capacidad de adaptarse a los mercados.

La visión de la distribución corrió a cargo de Jorge Eiroa, director de Compras de Vegalsa-Eroski, quien incidió en la necesidad de fortalecer los circuitos de proximidad y el acceso al mercado, de modo que el consumidor perciba no solo la calidad del producto, sino también lo que representa para el entorno.

Por su parte, la internacionalización y la construcción de marca fueron los ejes de Juan Luis Méndez, director general de ViniGalicia, quien remarcó el desafío de comunicar eficazmente la excelencia gallega más allá de nuestras fronteras.

El debate aterrizó en la realidad productiva con Gloria Fernández, directora de Gallega de Patatas, que reclamó una mayor profesionalización y diferenciación para trasladar al consumidor el valor real de un producto básico; y con Román Sánchez, coordinador de la Cooperativa A Carqueixa (Ternera Gallega Suprema), quien puso en valor el modelo cooperativista como una vía para que los pequeños productores de razas autóctonas puedan mantenerse, crecer y competir con mayor estabilidad y precios más justos.

Posteriormente, la mesa “Alianzas entre economía y entorno”, moderada por Alfredo Echevarría (Instituto Español de Analistas), abordó la convivencia entre gran industria y territorio. Celso Penche (Cobre San Rafael), Antonio Casal (ENCE), Mariola Domenech (Acciona Energía) y Norberto Penedo (Igape) centraron su conversación en cómo impulsar proyectos con impacto en empleo y competitividad reforzando el diálogo con el territorio, la planificación, los marcos estables y la colaboración público-privada para compatibilizar desarrollo industrial y sostenibilidad.

La perspectiva internacional llegó de la mano de Fulton Armstrong, profesor en la American University y exanalista, en un café-tertulia junto a Adriana Colmenares (Fundación Venancio Salcines) y Fernando Velasco (Cátedra de Servicios de Inteligencia). El encuentro puso el foco en cómo la volatilidad global y la geopolítica condicionan mercados, inversión y cadenas de suministro, reforzando la necesidad de incorporar análisis para anticipar escenarios, riesgos y oportunidades. Sin relevo y sin mujeres, no hay soberanía alimentaria

El momento más crítico de la jornada en clave demográfica llegó con la mesa “Sin relevo no hay soberanía alimentaria: juventud, mujer y futuro del rural”, moderada por Ana Peón, periodista y miembro del Consejo de Administración de la Crtvg. Los ponentes coincidieron en que la falta de transición generacional ya no es una amenaza futura, sino una realidad que condiciona el presente del sector y del ecosistema rural.