Más de diez mil personas sin empleos serán formadas en los ámbitos más demandados por las empresas

La hostelería es uno de los sectores que demanda más personal cualificado Archivo El Ideal Gallego

La directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado, señaló este jueves que el refuerzo en la financiación del Sistema de Formación Profesional para personas desempleadas (AFD), que alcanza los 60 millones, permitirá formar a 10.700 personas sin empleo en los ámbitos más demandados por las empresas.

Así lo dijo durante su participación en la Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego del Parlamento para responder a una pregunta relativa al balance de las acciones formativas de este sistema.

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Durante su intervención, la directora xeral destacó el impacto de esta convocatoria -con el plazo abierto hasta el 30 de noviembre o hasta el agotamiento del crédito-, que ya registró solicitudes de 200 entidades para impartir 714 cursos de formación en 75 ayuntamientos gallegos.

En este marco, indicó que se concedieron 495 acciones formativas dirigidas a más de 7.400 personas desempleadas, de las que una parte significativa ya se encontraba iniciada en el momento de la ampliación del crédito.

Con el refuerzo presupuestario, la previsión de la Xunta es superar las 10.700 personas beneficiarias. Por ámbitos formativos, destaca especialmente el peso de las acciones vinculadas a la atención sociosanitaria, administración y gestión, docencia, logística, metal, comercio y hostelería, en línea con los sectores donde las empresas gallegas presentan mayores necesidades de personal cualificado.