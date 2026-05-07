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Galicia

Lugo ya tiene alcaldesa del PP tras la moción de censura apoyada por una exedil del PSdeG

La popular Elena Candia, vestida de azul y blanco, los colores de la bandera gallega, defendió el uso de una "herramienta legal"

Efe
07/05/2026 13:02
La líder del PP en Lugo, Elena Candia, nueva alcaldesa
La líder del PP en Lugo, Elena Candia, nueva alcaldesa
EFE
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La líder del PP en Lugo, Elena Candia, será la nueva alcaldesa de esa ciudad gallega al prosperar la moción de censura presentada por su partido y apoyada y votada por María Reigosa, exedil socialista que llegó al gobierno tras la muerte de uno de los tres concejales del PSOE fallecidos en este mandato.

No hubo sorpresas este jueves en un pleno extraordinario con una votación que se realizó de forma nominal y por orden alfabético, de modo que quedó aprobada por un voto de diferencia, dado que los socios del gobierno bipartito de PSdeG y BNG suman doce, uno menos que la nueva mayoría formada entre los populares y la no adscrita, que rechazó intervenir en su turno de palabra.

Vecinos protestan a las puertas del Ayuntamiento de Lugo antes de la moción de censura
Vecinos protestan a las puertas del Ayuntamiento de Lugo antes de la moción de censura
EFE

Una hora antes del debate que empezó puntual y con una gran expectación mediática hubo a las puertas del consistorio una protesta de cientos de personas que se quedaron coreando mensajes en contra de esta maniobra política.

La exedil socialista María Reigosa, ahora fuera del grupo, durante la moción de censura que ha apoyado
La exedil socialista María Reigosa, ahora fuera del grupo, durante la moción de censura que ha apoyado
EFE

La secretaria municipal pidió a los presentes al inicio abstenerse de manifestaciones de "agrado" o "desagrado" y convocó la mesa de edad, con Flor Rubinos e Iria Buide, la mayor y la más joven de los componentes de esta corporación municipal.

La popular Elena Candia, vestida de azul y blanco, los colores de la bandera gallega, defendió el uso de una "herramienta legal" y lamentó que sus familiares no hayan podido entrar por falta de aforo, antes de enumerar lo que para ella son proyectos "fallidos" de los hasta ahora gobernantes.

Pleno de la moción de censura de Lugo
Pleno de la moción de censura de Lugo
EFE

El regidor saliente, Miguel Fernández, ha afeado que esta moción se haya construido sobre "la ausencia y el dolor" y le ha puesto un nombre, "oportunismo", al utilizar "lo más sensible, lo más humano, como herramienta de cálculo político".

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Para él, este es el "principio del fin político" de quien promueve y de quien apoya, porque "Lugo sabrá juzgar" y si en la vida la mayor parte de las cosas son pasajeras, no ocurre así con "la integridad". "Ustedes quedaron marcados en la historia y ante nuestros vecinos", ha espetado.

El hasta la fecha teniente de alcalde, el nacionalista Rubén Arroxo, se ha pronunciado en la misma línea al indicar que "Lugo no olvida" y así se lo hará ver al "nuevo bigobierno" posible por un "pacto de embusteras".

Rueda de prensa de la portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Elena Candia (centro) y María Reigosa (derecha).

El PP y María Reigosa presentan la moción de censura en Lugo

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La moción de censura ha puesto fin a 27 años consecutivos de gobiernos de la izquierda en Lugo -todos con regidores socialistas- para hacer alcaldesa a la popular Elena Candia, que juró su cargo y tomó posesión del mismo, trámite protocolario al que no asistieron ni PSOE ni BNG, que abandonaron la sala antes de la entrega de insignias. 

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