La población de Galicia aumenta en el primer trimestre a 2.730.134 personas, casi 14.000 más por los extranjeros

Dos personas pasean un carrito de bebé Antonio García (Efe)

a población de Galicia asciende a 2.730.134 personas a 1 de abril de 2026, lo que supone 13.920 más que un año antes, según los datos provisionales que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves.

Este aumento se debe íntegramente a la llegada de extranjeros, que aumentan a 198.062 personas, lo que supone 18.903 más que a 1 de abril de 2025. En cambio, la población de nacionalidad española cae a 2.532.072, cerca de 5.000 menos en comparativa interanual.

Del total de población en Galicia actualmente, 1.413.946 son mujeres y 1.316.188 son hombres, según la Estadística Continua de Población.

El crecimiento interanual de la población de la comunidad gallega es del 0,51%, por debajo del avance del 0,93% de la media española, que se anota un récord histórico con 49.687.120 habitantes.

Comparativa intertrimestral

La cifra de población a 1 de abril también se incrementa en más de 2.000 personas respecto a la población en Galicia a 1 de enero de 2026.

Todas las comunidades, a excepción de Canarias y de la ciudad autónoma de Melilla, aumentaron su población en el primer trimestre del año.

Comunidad Valenciana (+0,39%), Castilla-La Mancha (+0,36%), Murcia (+0,33%) y la Comunidad de Madrid (+0,32%) registraron los mayores incrementos.

En el lado contrario, se situaron Melilla (-0,45%) y Canarias (-0,02%), que disminuyeron población. Los aumentos más tenues se dieron en Extremadura, que solo ganó cinco habitantes, y Galicia, con un crecimiento del 0,08%.

Según la estadística del INE, en Galicia, a 1 de abril de 2026, había un total de 1.136.357 hogares, casi 7.000 más que un año antes. Entre ellos, en 353.274 vivía una sola persona –los más frecuentes–, 3.415 más en comparativa interanual. Con dos personas (331.611 hogares), con tres personas (227.769) y con cuatro o más personas (223.703).

Datos de España

Por su parte, la población de España registró un nuevo récord histórico hasta los 49.687.120 habitantes en el primer trimestre de 2026, frente a los 49.227.658 a 1 de abril de 2025, con un incremento de 97.021 personas respecto al trimestre anterior, gracias al aumento de los nacidos en el extranjero (123.076 más, hasta un máximo de 10.154.722).

El territorio nacional se anota un nuevo récord histórico con 49.687.120 habitantes

Así lo recoge la Estadística Continua de Población que del INE que refleja que los nacidos en España bajaron en 26.055 personas.

La población nacida en el extranjero –de 10.154.722 personas–fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española, según detalla el INE.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 94.182 personas durante el trimestre, hasta un nuevo record de 7.346.414 personas. La población de nacionalidad española creció en 2.839 personas.