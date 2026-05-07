El próximo curso escolar en Galicia empezará el 9 de septiembre

Varios alumnos de Infantil del Colegio Calasanz de A Coruña, caminan por las instalaciones del centro Germán Barreiros

La Xunta de Galicia propondrá en la Mesa Sectorial Docente que el curso escolar 2026-27 comience el próximo 9 de septiembre y finalice el 21 de junio de 2027 para todas las etapas educativas, excepto los segundos cursos de los ciclos formativos de grado Básico, Medio y Superior de FP, que terminarán el 15 de junio.

Así se recoge en el borrador de orden que la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP acaba de remitir a las organizaciones sindicales para su análisis en la junta de la mesa que tendrá lugar el 13 de mayo, en la que también se abordará la propuesta para reconfigurar el horario del profesorado de Secundaria, fruto del trabajo desarrollado en el marco de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo del año 2023 con las organizaciones sindicales CCOO, ANPE, UGT y CSIF.

No obstante, en el caso de las Enseñanzas de Régimen Especial, como ya se hizo en el presente curso, habida cuenta de las características y particularidades de este tipo de estudios, podrá flexibilizarse el inicio de las actividades lectivas hasta el 16 de septiembre como muy tarde. También hace falta subrayar que en el caso de 2° curso de Bachillerato las clases rematarán de acuerdo con las fechas previstas para la Prueba de Acceso a la Universidad, PAU.

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Los períodos de vacaciones escolares irían del día 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos inclusive, en Navidad; los días 8, 9 y 10 de febrero de 2027 para el Carnaval; y desde el día 22 hasta el 29 de marzo, ambos incluidos, para a Semana Santa. Además, serían días no lectivos el 7 de diciembre (Día de la Enseñanza) y las fiestas laborales de ámbito estatal, autonómico y local.

La propuesta de orden de calendario también recoge que, para el próximo curso, las pruebas de evaluación de diagnóstico fijadas por el Gobierno del Estado a través de la Ley de educación Lomloe para 4° curso de Primaria tendrán lugar entre el 26 y el 30 de abril, y para 2° de ESO se realizarán entre el 19 y el 23 de abril de 2027.

En cuanto al período de adaptación para el alumnado de 4° curso de Educación Infantil, los centros pueden optar por una incorporación gradual que no se prolongará más allá de 15 de septiembre.