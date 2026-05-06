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Galicia

Más de 170 escolares de toda Galicia competirán este viernes en la V Liga Maker Drone

La final del torneo se realizará en el Coliseum

Europa Press
06/05/2026 19:40
El torneo se realiza con la colaboraciónd e la Fundación Barrié y el centro tecnológico ITG
Archivo El Ideal Gallego 
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El viernes 8, en el Coliseum de A Coruña, se realizará la gran final de la V Liga Maker Drone, impulsada por la Fundación Barrié y el centro tecnológico ITG, en la que participarán más de 170 estudiantes de segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), procedentes de 17 centros de toda Galicia.

Durante la jornada los equipos mostrarán los sistemas dron que han desarrollado para dar respuesta al reto de esta edición, centrado en prevenir accidentes laborales en trabajos en altura.

Participantes de la V Liga Maker Drone durante la formación recibida

Estudiantes de toda Galicia se preparan para construir drones con la meta de evitar accidentes laborales

Más información

La competición se desarrollará en un escenario de 30 metros de ancho y 10 metros de altura que, por primera vez, contará con elementos móviles que dificultarán la consecución del reto.

Los equipos competirán en formato torneo con sucesivas rondas eliminatorias y una final, de la que saldrá el ganador de la competición, que será el que consiga llevar a cabo correctamente el desafío en el menor tiempo posible.

Además, habrá premios para otros cuatro equipos: al mejor diseño, a la solución más disruptiva, a la destreza en vuelo y a la mejor presentación de la solución.

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