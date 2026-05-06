La concejala no adscrita de Lugo ratifica que apoyará la moción de censura: "Confío en el proyecto que lidera Elena Candia"

La edila no adscrita en Lugo María Reigosa EFE

María Reigosa, la concejala de Lugo no adscrita tras dejar el PSOE, ha ratificado que este jueves votará a favor de la moción de censura que permitirá que el PP recupere el poder en la ciudad después de 27 años. Además, reivindica la "plena" legitimidad de su decisión de apoyar la iniciativa que, salvo sorpresa, convertirá en alcaldesa a Elena Candia, en cuyo proyecto afirma "confiar".

En un comunicado, la concejala recalca que ha tomado esta decisión "desde la responsabilidad, la reflexión y la convicción sincera" de que Lugo necesita "recuperar estabilidad, confianza institucional y una forma de gobernar más útil para la ciudadanía".

"Creo en un Ayuntamiento centrado en resolver los problemas reales del día a día, en cuidar los servicios básicos y en ofrecer un municipio con planificación a medio y largo plazo, con más futuro y más oportunidades para todos los lucenses", ha sentenciado.

Reigosa asegura que se incorporó al gobierno local "con ánimo de sumar, de reforzar la acción de gobierno y de aportar su experiencia y perfil técnico" como ingeniera de Caminos. "Pero con el paso del tiempo fui comprobando formas de funcionamiento, dentro del actual gobierno de PSOE y BNG, con las que no me sentía cómoda ni identificada, dinámicas que considero alejadas de la manera rigurosa y responsable con la que entiendo la gestión pública", ha alegado.

Entre otras cuestiones, alude a la existencia de "problemas de coordinación interna, diferencias alrededor de determinados expedientes, facturas con reparos o responsabilidades administrativas" que acabaron evidenciando, a su juicio, "algo más profundo que simples discrepancias políticas o personales".

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"Me di cuenta de que Lugo necesitaba otra manera de gobernar: más organizada, más transparente y más centrada en solucionar los problemas de los lucenses", ha sentenciado.

No en vano, considera que cuando una concejala, como afirma que le pasó a ella "en distintas ocasiones", tiene "dudas" ante determinados expedientes, "lo razonable en una administración sería revisar, aclarar, informar y actuar con total transparencia y seguridad jurídica".

Añade que, bajo su punto de vista, "gobernar no consiste en trasladar problemas a otro, ni en buscar quien asuma determinadas firmas". En el polo opuesto, defiende que "gobernar significa asumir responsabilidades y afrontar los problemas conforme a la legalidad y al interés público".

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Por ello, ve "especialmente preocupante" que "se normalicen determinadas prácticas o fórmulas destinadas a evitar responsabilidades políticas o administrativas". "Las instituciones no pueden funcionar desde la improvisación ni desde los atajos", ha advertido.

Otra de las cuestiones con las que considera que tampoco se sintió identificada fue con la que percibe como una "tendencia constante a buscar culpables" o "alimentar la confrontación con otras administraciones cada vez que surgía un problema".

"Creo sinceramente que la ciudadanía espera de sus responsables públicos diálogo, colaboración y soluciones, no conflictos permanentes. Estoy convencida de que Lugo necesita abrir una nueva etapa basada en el diálogo, en la estabilidad, en el rigor y en un funcionamiento institucional más serio y transparente", ha defendido.

Para Reigosa, los vecinos de Lugo necesitan "recuperar la confianza en la política útil, en la capacidad de entendimiento y en una forma de gobernar centrada en resolver los problemas reales" de la ciudad.

En ese sentido, ratifica que confía "en la responsabilidad, en la capacidad de diálogo y en el proyecto" que lidera Elena Candia, portavoz local del PP y quien se convertirá, salvo sorpresa, en la nueva alcaldesa de Lugo este jueves, para "impulsar el cambio" que necesita la ciudad.

"Quiero también explicar que mi implicación en la política municipal nace exclusivamente del compromiso con la ciudad de Lugo y de la voluntad de aportar mi experiencia profesional y mi conocimiento técnico al servicio de los vecinos. Soy funcionaria A1 de un Ministerio y, por lo tanto, mi trayectoria profesional es ajena a la política", agrega.

Finalmente, Reigosa advierte que la política "no puede convertirse en un espacio de odio ni de presión personal contra quien piensa diferente o toma decisiones plenamente legítimas".

"Y mucho menos desde posiciones que deberían representar, precisamente, el respeto, la igualdad y la convivencia democrática", ha aseverado, defensora de que la política se haga "desde el respeto" y no "desde la confrontación y los insultos".