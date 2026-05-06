Este jueves irán a huelga las trabajadoras en educación de 0-3 años contra la "precariedad" y la "desigualdad entre centros"

Imagen de una escuela infantil Archivo El Ideal Gallego

Trabajadoras de Educación Infantil de 0 a 3 años de Galicia están llamadas a secundar este jueves, día 7, una huelga convocada por CC.OO. y CGT, que se extenderá por todo el territorio nacional, contra el "abandono" institucional del ciclo y el "hartazgo" de los profesionales, que exigen que se ponga fin a la "precariedad" y a la "desigualdad" entre centros.

En consonancia, se han convocado concentraciones en varias zonas de España, como es el caso de la que CC.OO. celebrará ante la Conselleria de Política Social, en San Caetano, a las 11.00 horas, para reclamar la bajada de ratios, que se incluya esta etapa como educativa y no asistencial y mejoras para los profesionales y los centros.

"Ratios europeas, reconocimiento profesional, salarios dignos, más recursos y personal especializado, la elaboración de un calendario escolar como tienen otras etapas educativas y, en general, un ciclo infantil universal, público, gratuito y de calidad", exigen.

CC.OO. ha criticado que la exclusión de esta etapa del ámbito educativo se traduce "en salarios bajos, ratios excesivas, sobrecarga laboral, jornadas inasumibles, falta de tiempo para la coordinación educativa y condiciones muy desiguales según en tipo de centro o el modelo de gestión".

La coexistencia de centros privados con otros públicos y otros de gestión indirecta provoca "que profesionales que realizan funciones equivalentes, tengan condiciones laborales, salariales y organizativas muy diferentes", denuncia el sindicato.

La gratuidad para las familias que impera en Galicia, añaden, "no puede construirse sobre la precariedad de las trabajadoras". "La universalización del acceso a infantil 0-3 debe de ir acompañada de financiación suficiente, planificación pública, condiciones laborales dignas y garantías de calidad educativa.

Servicios mínimos

Coincidiendo con esta huelga, la Consellería de Política Social ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Galicia la orden por la que se fijan los servicios mínimos para el jueves en los centros de educación infantil 0-3.

En concreto, deberá haber dos personas trabajadoras de personal de atención directa a los niños que garanticen la apertura y cierre de los centros a lo largo de la jornada. Además, en las escuelas de dos o más unidades, habrá una persona a mayores de atención directa por cada una de las unidades en funcionamiento.