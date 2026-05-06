Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Este jueves irán a huelga las trabajadoras en educación de 0-3 años contra la "precariedad" y la "desigualdad entre centros"

La Consellería de Política Social publicó la orden por la que se fijan los servicios mínimos en los centros 

Europa Press
06/05/2026 16:00
Imagen de una escuela infantil 
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Trabajadoras de Educación Infantil de 0 a 3 años de Galicia están llamadas a secundar este jueves, día 7, una huelga convocada por CC.OO. y CGT, que se extenderá por todo el territorio nacional, contra el "abandono" institucional del ciclo y el "hartazgo" de los profesionales, que exigen que se ponga fin a la "precariedad" y a la "desigualdad" entre centros.

En consonancia, se han convocado concentraciones en varias zonas de España, como es el caso de la que CC.OO. celebrará ante la Conselleria de Política Social, en San Caetano, a las 11.00 horas, para reclamar la bajada de ratios, que se incluya esta etapa como educativa y no asistencial y mejoras para los profesionales y los centros.

"Ratios europeas, reconocimiento profesional, salarios dignos, más recursos y personal especializado, la elaboración de un calendario escolar como tienen otras etapas educativas y, en general, un ciclo infantil universal, público, gratuito y de calidad", exigen.

CC.OO. ha criticado que la exclusión de esta etapa del ámbito educativo se traduce "en salarios bajos, ratios excesivas, sobrecarga laboral, jornadas inasumibles, falta de tiempo para la coordinación educativa y condiciones muy desiguales según en tipo de centro o el modelo de gestión".

La coexistencia de centros privados con otros públicos y otros de gestión indirecta provoca "que profesionales que realizan funciones equivalentes, tengan condiciones laborales, salariales y organizativas muy diferentes", denuncia el sindicato.

La gratuidad para las familias que impera en Galicia, añaden, "no puede construirse sobre la precariedad de las trabajadoras". "La universalización del acceso a infantil 0-3 debe de ir acompañada de financiación suficiente, planificación pública, condiciones laborales dignas y garantías de calidad educativa.

Servicios mínimos 

Coincidiendo con esta huelga, la Consellería de Política Social ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Galicia la orden por la que se fijan los servicios mínimos para el jueves en los centros de educación infantil 0-3.

En concreto, deberá haber dos personas trabajadoras de personal de atención directa a los niños que garanticen la apertura y cierre de los centros a lo largo de la jornada. Además, en las escuelas de dos o más unidades, habrá una persona a mayores de atención directa por cada una de las unidades en funcionamiento.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Ted Turner, a su llegada al 30 aniversario del filme 'Cuando Harry conoció a Sally', en 2019

Muere Ted Turner, fundador de CNN y pionero de las noticias 24 horas
EFE
La grúa trabajando en las obras de Naval, en Santa Cruz

Una grúa XXL irrumpe en el skyline de Oleiros: comienzan las obras para reparar el paseo de Naval
Noelia Díaz
MADRID (ESPAÑA), 06/05/2026.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (d) y la ministra de Sanidad, Mónica García (i) antes de la rueda de prensa tras la reunión de seguimiento para atender la solicitud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al Gobierno para acoger al crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en las Islas Canarias este miércoles en La Moncloa, Madrid. EFE/ Javier Lizón

El Gobierno anuncia que el buque MV Hondius llegará a Canarias en tres días y garantiza que no hay riesgo
Redacción
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome

La Fiscalía acusará a Jácome por prevaricación, pero desestima los delitos de malversación y falsedad
Europa Press