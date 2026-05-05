Una docena de escolares de Galicia ha cumplido su sueño de ver realizada la joya que diseñaron para regalar a su madre

Ganadores del premio Deseña unha xoia para tua nai Cedida

El certamen “Deseña unha xoia para a túa nai”, que organiza la Federación Gallega de Joyería y el Colegio Oficial de Joyería de Galicia (Coxga), en colaboración con la Xunta de Galicia y la Fundación Pública Artesanía de Galicia, ha vuelto a poner a prueba la creatividad de los más pequeños con un certamen en el que retaba a los niños de 0 a 12 años a diseñar la joya que les gustaría regalar a su madre.

Los escolares participantes en la XVI edición, diferenciados en categorías por edades, de 0 a 4 años, de 5 a 7 años, de 8 a 10 años y de 11 a 12 años, dibujaron la joya que les gustaría regalar a su madre. Entre los miles de trabajos presentados, el jurado seleccionó los 80 finalistas.

En el acto de entrega de premios que tuvo lugar el viernes a las 12:30 en el Auditorio del CGAC de Santiago de Compostela, y que contó con la presencia del Conselleiro de Emprego, Comercio y Emigración, José González, el Director Xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, la gerente de Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, la gerente del Instituto Galego de Consumo, Sol Vázquez, la delegada territorial de la Xunta de Galicia en La Coruña, Belén do Campo, la concelleira de Santiago de Compostela María Baleato y el concelleiro de Comercio, Ensino e Letras de Ponteareas, arropando a los 80 finalistas y a sus familias se desvelaron a los ganadores que vieron convertidos en joyas reales sus diseños.

Los joyeros profesionales que lo hicieron posible fueron Félix Munín, Fink Orfebres, Isabel Suárez y la EASD Mestre Mateo, de Santiago de Compostela; Ardentia, Lizarriturri y Unión Joyera de Bergondo, de Bergondo; Rosende Joyeros, de Ferrol; Raúl Pesqueira Fariña, de Marín y Óscar Joyeros, de Viveiro.

Tomando como referencia los dibujos enviados por los niños, cada uno de los joyeros se encargó de la creación de una o varias de las joyas ganadoras. Intentando mantenerse lo más fiel posible a su diseño, decidieron el tipo de metal más apropiado y la interpretación que mejor garantizó su ejecución técnica.

Estas doce joyas únicas y exclusivas de los premiados en la XVI edición del certame “Deseña unha xoia para a túa nai”, se suman a las cerca de 200 joyas fabricadas con anterioridad en las pasadas ediciones. Un premio que durará para siempre y que cuenta con la garantía de profesionalidad de los joyeros colegiados de Galicia.

En el transcurso del acto también se reconoció y puso en valor el trabajo del CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Celenova por su implicación en el desarrollo del certamen e incentivación a la participación entre el alumnado.

Óscar Rodríguez, presidente de la Federación y el Colexio Oficial de Xoiaría, y José González, Conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, entregaron la placa que recogió Melania Montero Rodríguez, profesora do Centro.