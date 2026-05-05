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Galicia

Galicia logra 118 playas con bandera azul, tercera comunidad con más distintivos

Ep
05/05/2026 12:56
Bandera azul en Riazor
El Ideal Gallego
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Galicia tiene este año 118 playas con bandera azul, el distintivo que premia su calidad del agua, accesibilidad y seguridad y que vuelve a liderar España a nivel mundial con un total de 677 arenales galardonados, 35 más que el año anterior y el mejor resultado desde el inicio de esta iniciativa medioambiental en 1987.

Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana mantiene su liderazgo con 151 banderas; le siguen Andalucía, con 143; Galicia, con 118; y Cataluña, con 101. También destacan Canarias, con 52 distintivos; Baleares y Región de Murcia, con 33 cada una; Asturias, con 16; Cantabria, con 11; y Extremadura, con 8.

A Coruña y su área revalidan todas las banderas azules de sus playas y puertos

Más información

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), promotora del programa en España, ha publicado este martes los datos de 2026, edición en la que también se han concedido 111 banderas a puertos deportivos, nueve más que en 2025, y seis a embarcaciones turísticas.

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