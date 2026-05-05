Galicia logra 118 playas con bandera azul, tercera comunidad con más distintivos

Bandera azul en Riazor El Ideal Gallego

Galicia tiene este año 118 playas con bandera azul, el distintivo que premia su calidad del agua, accesibilidad y seguridad y que vuelve a liderar España a nivel mundial con un total de 677 arenales galardonados, 35 más que el año anterior y el mejor resultado desde el inicio de esta iniciativa medioambiental en 1987.

Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana mantiene su liderazgo con 151 banderas; le siguen Andalucía, con 143; Galicia, con 118; y Cataluña, con 101. También destacan Canarias, con 52 distintivos; Baleares y Región de Murcia, con 33 cada una; Asturias, con 16; Cantabria, con 11; y Extremadura, con 8.

A Coruña y su área revalidan todas las banderas azules de sus playas y puertos Más información

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), promotora del programa en España, ha publicado este martes los datos de 2026, edición en la que también se han concedido 111 banderas a puertos deportivos, nueve más que en 2025, y seis a embarcaciones turísticas.