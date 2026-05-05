Galicia creará una unidad de técnicos para descargar de burocracia a la Atención Primaria

Alfonso Rueda, este martes durante el Pleno de la Cámara gallega Lavandeira Jr (Efe)

La Xunta va a crear una unidad central de 50 técnicos cualificados para descargar de tareas burocráticas a los médicos de los servicios de Atención Primaria (AP), dentro de un plan de choque para reformar este nivel asistencial que prevé tener listo antes de junio.

Según anunció el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este martes en respuesta a una pregunta de la líder de la oposición, Ana Pontón, en la sesión plenaria del Parlamento de Galicia de control al Gobierno autonómico, el plan está abierto a “todos aquellos que quieren negociar”, mientras que el BNG sigue en el “no por el no” y con una “visión catrastrofista” de la sanidad pública.

Pontón advirtió de la “situación crítica e insostenible” de la AP en base a un informe del Consello de Contas, que refleja que Galicia es “la segunda comunidad por la cola” en inversión en este nivel asistencial, un 12%, algo que atribuyó a la “demolición de la sanidad pública” tras 17 años del gobiernos del PPdeG.

"No tocar la calle"

Pero Rueda acusó a la portavoz nacional del BNG de “estar ahí sentada y no tocar la calle más que para hacer manifestaciones” y “manipular” los datos mientras que rechaza cualquier propuesta de la Xunta para mejorar la sanidad, de manera que “si hay un problema, parezca una catástrofe y si hay soluciones, oponerse”.

La unidad de profesionales para descargar la labor administrativa a los médicos, que Rueda destacó como una de las medidas para mejorar la AP, se encargará de labores como tramitar recetas, solicitar ortopedias, hacer informes de salud o pedir ambulancias no urgentes, han especificado posteriormente fuentes de la Xunta.

Se trata de que los médicos “tengan más tiempo para atender mejor a sus pacientes”, explicó Rueda, ya que actualmente la burocracia supone de 30% a 40% del horario de los facultativos de AP.

La líder del BNG denunció un “recortazo” del PP en la AP de 1.650 millones de euros y las “graves desigualdades” que genera, ya que hay 120 municipios sin pediatra o 90 que lo tienen solo unas horas al día, por lo que se ha creado una “Galicia de dos velocidades” en materia sanitaria, con ciudadanos “de primera y de segunda”.

“Manipular”

Para Rueda esto es “manipular” o “coger solo los datos que le interesan” a Pontón, que contrastó con otros propios, como que el porcentaje de gasto en atención primaria este año está en el 31,6% y se han contratado 163 nuevas plazas para Primaria.

Además, volvió a atribuir la responsabilidad de la falta de médicos al Gobierno central, así como por las huelgas de facultativos contra el Estatuto Marco que han llevado a paralizar “miles de actos médicos” en Galicia.

Mientras el BNG mantiene su “mansedumbre”, dijo Rueda, para no molestar a sus socios en Madrid, a “sus cómplices, los de Soto del Real”, a los que Pontón había aludido para referirse a los políticos del PP encarcelados por corrupción.

Pontón acusó a Rueda de “corrupción política” por la moción de censura que el PPdeG presentó en Lugo con una tránsfuga del PSOE.

Lucha contra los incendios

Por otra parte, los grupos de la oposición, BNG y PSdeG, exigieron en el Pleno que la Xunta cambie el modelo de lucha contraincendios porque el actual “ya no sirve”, como consideran demostrado por la oleada de incendios del verano pasado, mientras que el PP defendió que este sistema “reduce el riesgo y salva vidas”.

El PPdeG rechazó, en este sentido, sendas mociones del BNG y PSdeG porque, según el diputado popular, Ángel Rodríguez Conde, Galicia “tiene uno de los mejores dispositivos de España y Europa y así se demuestra año tras año”.

Sin embargo, la diputada del BNG Montse Valcárcel recordó que en 2025 ardieron 119.000 hectáreas, según datos de la Xunta, y cinco de los incendios gallegos “concentraron el 30% de la superficie quemada en España”. “Si esto es ser referencia, cómo será fracasar”, planteó.

“Es un modelo peligrosamente fracasado y está poniendo en riesgo vidas, bienes y territorios”, alertó.

Mientras, para la diputada del PSdeG Carmen Rodríguez lo que ocurrió el verano pasado no es “un hecho puntual” sino “consecuencia acumulada de una forma de gobernar que dejó el territorio gallego en estado de vulnerabilidad creciente”, con un modelo de lucha contra el fuego “escorado hacia la respuesta y no a la prevención”.