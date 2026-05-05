A Xunta da un paso decisivo na política mineira e saca a concurso novos dereitos sobre explotacións
A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou hoxe que o Goberno galego vai dar un paso decisivo na política mineira de Galicia porque nas vindeiras semanas sacará a concurso os dereitos de explotación de minerais críticos para a industria europea coa obriga de que as empresas promotoras presenten un plan social.
Lorenzana compareceu hoxe a petición propia no Pleno do Parlamento, onde explicou que este será o segundo concurso mineiro da lexislatura que, como unha das novidades, vai incluír dereitos mineiros sobre os que hai probada existencia do recurso. Deste xeito, permitirá solicitar directamente a concesión de explotación de minas de volframio, estaño e ouro na provincia da Coruña, minerais de referencia para os sectores da defensa, a automoción e o aerospazo.
Incluiranse, así, os dereitos de explotación da mina de Corcoesto (tres dereitos mineiros) en Cabana de Bergantiños, Ponteceso e Coristanco, para ouro e ferro; da Mina San Finx, en Lousame, para volframio e estaño; e da mina Santa Comba, que abrangue, tamén, os concellos de Coristanco e Cabana de Bergantiños, para volframio. Unhas explotacións que poderían chegar a poñer en valor recursos naturais por un valor próximo aos 7.000 millóns de euros, coa mobilización de 200 millóns de investimento directo e a creación de máis de 250 empregos directos e 750 indirectos.
Cómpre salientar que Galicia posúe 18 dos 34 materiais considerados críticos pola Unión Europea, o que sitúa a Comunidade “nunha posición de oportunidade que non se pode ignorar; unha realidade e que conecta directamente co futuro do noso tecido produtivo, do territorio e da poboación”, aseverou.
Complementariamente, o concurso incluirá tamén máis de cen dereitos mineiros nas catro provincias para permisos de investigación. Serán de materias primas clásicas como o caolín, a arxila, o cuarzo, os feldespatos e o granito, as verdadeiras responsables de que Galicia sexa a segunda comunidade autónoma en emprego mineiro, lembrou. Pero tamén de materias primas críticas como o litio, o niobio ou o tantalio, na zona de Beariz e Beade; ou o cobre, na zona de Becerreá, nunha aposta por converter a Comunidade nun referente en minería metálica.
Exixencia de plans sociais
Xunto con isto, a conselleira avanzou como outra das novidades que aos promotores exixiráselles que incorporen plans sociais punteiros que sexan financiados cunha porcentaxe dos beneficios dos proxectos. Irán adaptados á realidade social de cada concello e destinados, directamente á cidadanía, porque non hai dúas comarcas iguais, dixo. E estarán deseñados a medida da man dos cidadáns, que son os que mellor coñecen as súas necesidades e os que deben marcar as prioridades.
Segundo precisou, serán plans que incluirán vantaxes para a mocidade, para que poida formarse, estudar idiomas, retornar e construír un proxecto de vida na súa terra; que apoien os maiores; que actúen sobre o tecido económico do territorio, para diversificar, atraer talento e crear actividade máis alá da propia mina e, sobre todo, plans concibidos desde o primeiro momento pensando no escenario posterior ao cesamento da actividade, porque “unha mina ten unha vida útil finita, pero hai vida tras a mina”, remarcou.
“O plan social non é un anexo do proxecto industrial, é unha peza angular do proceso de decisión da Xunta en todas as súas fases. Será determinante: na valoración das ofertas, no outorgamento dos dereitos mineiros, no seguimento da execución e na avaliación final. Sen un plan social á altura, non haberá proxecto”, aseverou. “Galicia quere unha minería moderna, sostible e estratéxica para Europa, pero quere, sobre todo, unha minería que se note, para ben, na vida da xente”, abondou.
“Esa é a garantía que a lei dá hoxe aos galegos; esa é a garantía que esta Xunta vai facer cumprir; e esa é, precisamente, a diferenza entre unha política industrial pasiva e unha política industrial activa”, asegurou, para concluíu: “Non pode haber unha negativa sistemática que ignore a situación na que nos atopamos. Renunciar a desenvolver recursos propios implica depender doutros territorios que non necesariamente aplican os mesmos estándares ambientais nin sociais. E iso, é o que nos permite falar dun modelo propio, responsable e orientado ao interese xeral”.
Outras medidas
O acceso a materias primas críticas, así como a dispoñibilidade de enerxía e de solo industrial son os tres elementos clave da política industrial do Goberno galego, asegurou. Neste sentido, na súa intervención apuntou que a Xunta xa está a traballar na elaboración do novo Plan Sectorial Eólico; concretamente, no mapa de afeccións e outro de recurso eólico. Ademais, volveu reclamar ao Goberno central que cambie a lexislación do sector, que modifique os procesos de desenvolvemento da rede e que aumente o investimento en Galicia.
Tamén se referiu ao labor de Recursos de Galicia e á recente adquisición do parque eólico Mondigo, nos concellos Ribadeo, Trabada e Barreiros, que permitirá aos veciños da contorna reducir nun 80 por cento o seu consumo eléctrico. E, no tocante ao solo industrial, destacou que de aquí a 2030, a Xunta vai actuar sobre preto de 12 millóns de metros cadrados de superficie en toda Galicia, cun investimento de máis de 44 millóns de euros.