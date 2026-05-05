Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

A Xunta da un paso decisivo na política mineira e saca a concurso novos dereitos sobre explotacións

Redacción
05/05/2026 18:01
Lorenzana, en el Parlamento, el pasado 11 de marzo
María Jesús Lorenzana, no Parlamento
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou hoxe que o Goberno galego vai dar un paso decisivo na política mineira de Galicia porque nas vindeiras semanas sacará a concurso os dereitos de explotación de minerais críticos para a industria europea coa obriga de que as empresas promotoras presenten un plan social.

Lorenzana compareceu hoxe a petición propia no Pleno do Parlamento, onde explicou que este será o segundo concurso mineiro da lexislatura que, como unha das novidades, vai incluír dereitos mineiros sobre os que hai probada existencia do recurso. Deste xeito, permitirá solicitar directamente a concesión de explotación de minas de volframio, estaño e ouro na provincia da Coruña, minerais de referencia para os sectores da defensa, a automoción e o aerospazo.

Incluiranse, así, os dereitos de explotación da mina de Corcoesto (tres dereitos mineiros) en Cabana de Bergantiños, Ponteceso e Coristanco, para ouro e ferro; da Mina San Finx, en Lousame, para volframio e estaño; e da mina Santa Comba, que abrangue, tamén, os concellos de Coristanco e Cabana de Bergantiños, para volframio. Unhas explotacións que poderían chegar a poñer en valor recursos naturais por un valor próximo aos 7.000 millóns de euros, coa mobilización de 200 millóns de investimento directo e a creación de máis de 250 empregos directos e 750 indirectos. 

Cómpre salientar que Galicia posúe 18 dos 34 materiais considerados críticos pola Unión Europea, o que sitúa a Comunidade “nunha posición de oportunidade que non se pode ignorar; unha realidade e que conecta directamente co futuro do noso tecido produtivo, do territorio e da poboación”, aseverou.

Complementariamente, o concurso incluirá tamén máis de cen dereitos mineiros nas catro provincias para permisos de investigación. Serán de materias primas clásicas como o caolín, a arxila, o cuarzo, os feldespatos e o granito, as verdadeiras responsables de que Galicia sexa a segunda comunidade autónoma en emprego mineiro, lembrou. Pero tamén de materias primas críticas como o litio, o niobio ou o tantalio, na zona de Beariz e Beade; ou o cobre, na zona de Becerreá, nunha aposta por converter a Comunidade nun referente en minería metálica.

Exixencia de plans sociais

Xunto con isto, a conselleira avanzou como outra das novidades que aos promotores exixiráselles que incorporen plans sociais punteiros que sexan financiados cunha porcentaxe dos beneficios dos proxectos. Irán adaptados á realidade social de cada concello e destinados, directamente á cidadanía, porque non hai dúas comarcas iguais, dixo. E estarán deseñados a medida da man dos cidadáns, que son os que mellor coñecen as súas necesidades e os que deben marcar as prioridades.

Segundo precisou, serán plans que incluirán vantaxes para a mocidade, para que poida formarse, estudar idiomas, retornar e construír un proxecto de vida na súa terra; que apoien os maiores; que actúen sobre o tecido económico do territorio, para diversificar, atraer talento e crear actividade máis alá da propia mina e, sobre todo, plans concibidos desde o primeiro momento pensando no escenario posterior ao cesamento da actividade, porque “unha mina ten unha vida útil finita, pero hai vida tras a mina”, remarcou.

“O plan social non é un anexo do proxecto industrial, é unha peza angular do proceso de decisión da Xunta en todas as súas fases. Será determinante: na valoración das ofertas, no outorgamento dos dereitos mineiros, no seguimento da execución e na avaliación final. Sen un plan social á altura, non haberá proxecto”, aseverou. “Galicia quere unha minería moderna, sostible e estratéxica para Europa, pero quere, sobre todo, unha minería que se note, para ben, na vida da xente”, abondou.

“Esa é a garantía que a lei dá hoxe aos galegos; esa é a garantía que esta Xunta vai facer cumprir; e esa é, precisamente, a diferenza entre unha política industrial pasiva e unha política industrial activa”, asegurou, para concluíu: “Non pode haber unha negativa sistemática que ignore a situación na que nos atopamos. Renunciar a desenvolver recursos propios implica depender doutros territorios que non necesariamente aplican os mesmos estándares ambientais nin sociais. E iso, é o que nos permite falar dun modelo propio, responsable e orientado ao interese xeral”.

Outras medidas

O acceso a materias primas críticas, así como a dispoñibilidade de enerxía e de solo industrial son os tres elementos clave da política industrial do Goberno galego, asegurou. Neste sentido, na súa intervención apuntou que a Xunta xa está a traballar na elaboración do novo Plan Sectorial Eólico; concretamente, no mapa de afeccións e outro de recurso eólico. Ademais, volveu reclamar ao Goberno central que cambie a lexislación do sector, que modifique os procesos de desenvolvemento da rede e que aumente o investimento en Galicia.

Tamén se referiu ao labor de Recursos de Galicia e á recente adquisición do parque eólico Mondigo, nos concellos Ribadeo, Trabada e Barreiros, que permitirá aos veciños da contorna reducir nun 80 por cento o seu consumo eléctrico. E, no tocante ao solo industrial, destacou que de aquí a 2030, a Xunta vai actuar sobre preto de 12 millóns de metros cadrados de superficie en toda Galicia, cun investimento de máis de 44 millóns de euros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

A deputada de Cultura, Natividade González, na presentación do 'Maio Jazz'

El teatro Colón volverá a ser la referencia del jazz con cuatro conciertos
Redacción
Lorenzana, en el Parlamento, el pasado 11 de marzo

A Xunta da un paso decisivo na política mineira e saca a concurso novos dereitos sobre explotacións
Redacción
Audiencia Provincial de A Coruña

Condenado a un año en A Coruña por masturbarse mientras agredía a una mujer en un portal
Abel Peña
FOTODELDÍA Praia (Cabo Verde), 04/05/2026.- El crucero holandés MV Hondius se encuentra anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde, este lunes, tras la muerte de tres personas a bordo a causa de un síndrome respiratorio agudo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de un caso confirmado y cinco casos sospechosos adicionales de infección por hantavirus en el buque que navega en el océano Atlántico. Tres de los afectados han fallecido y uno se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica. EFE/ Elton Monteiro

Un gallego, entre los viajeros del crucero con hantavirus
Agencias