La Xunta apoya con 1,5 millones a 186 municipios para la contratación de socorristas durante los meses de verano

A Coruña y Pontevedra, con mayor número de zonas de baño, reciben las mayores cuantías de ayudas EC

La Xunta ha destinado 1.5 millones de euros para ayudar a financiar la contratación de socorristas por parte de los municipios para "garantizar la seguridad en las playas, piscinas y otras instalaciones acuáticas" durante el verano.

Tal y como viene publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG), se tratan de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para la prestación del servicio de vigilancia, rescate y salvamento en los espacios acuáticos naturales o instalaciones acuáticas descubiertas de titularidad municipal entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

Concretamente, por provincias, A Coruña y Pontevedra, con mayor número de zonas de baño, reciben las mayores cuantías de ayudas: 530.000 y 372.500 euros, distribuidos entre 56 y 35 municipios, respectivamente. A continuación, les sigue Lugo, con cerca de 298.000 euros para 41 municipios, y Ourense, con 300.000 euros destinados a 54 municipios.

Las ayudas se destinarán a financiar tanto al personal propio de la entidad local como a las personal que el Ayuntamiento contrate para estas tareas, a través de una empresa externa mediante un contrato de servicios que, en este segundo supuesto, deberán ser personas desempleadas inscritas en el Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes no ocupadas.

Así, en ambos casos, las personas destinadas a la prestación de los servicios de vigilancia, rescate y salvamento deberán estar inscritas, antes del período subvencionable, en el Rexistro Profesional do Persoal de Socorrismo, Información e Primeiros Auxilios de Galicia. Actualmente constan inscritos más de 4.800 profesionales.