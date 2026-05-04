Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La Xunta apoya con 1,5 millones a 186 municipios para la contratación de socorristas durante los meses de verano

Ep
04/05/2026 13:04
A Coruña y Pontevedra, con mayor número de zonas de baño, reciben las mayores cuantías de ayudas
EC
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

La Xunta ha destinado 1.5 millones de euros para ayudar a financiar la contratación de socorristas por parte de los municipios para "garantizar la seguridad en las playas, piscinas y otras instalaciones acuáticas" durante el verano.

Tal y como viene publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG), se tratan de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para la prestación del servicio de vigilancia, rescate y salvamento en los espacios acuáticos naturales o instalaciones acuáticas descubiertas de titularidad municipal entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

Concretamente, por provincias, A Coruña y Pontevedra, con mayor número de zonas de baño, reciben las mayores cuantías de ayudas: 530.000 y 372.500 euros, distribuidos entre 56 y 35 municipios, respectivamente. A continuación, les sigue Lugo, con cerca de 298.000 euros para 41 municipios, y Ourense, con 300.000 euros destinados a 54 municipios.

Las ayudas se destinarán a financiar tanto al personal propio de la entidad local como a las personal que el Ayuntamiento contrate para estas tareas, a través de una empresa externa mediante un contrato de servicios que, en este segundo supuesto, deberán ser personas desempleadas inscritas en el Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes no ocupadas.

Así, en ambos casos, las personas destinadas a la prestación de los servicios de vigilancia, rescate y salvamento deberán estar inscritas, antes del período subvencionable, en el Rexistro Profesional do Persoal de Socorrismo, Información e Primeiros Auxilios de Galicia. Actualmente constan inscritos más de 4.800 profesionales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Nueva oficina de Abanca en A Coruña

Abanca estrena en A Coruña una nueva oficina para acompañamiento digital a clientes
Redacción
Captura de la señal del Tribunal Supremo en la que aparece el exministro José Luis Ábalos durante su declaración,

Ábalos denuncia que su caso está "juzgado hace tiempo" y "con condena clara"
EFE
El ideal gallego

La Xunta apoya con 1,5 millones a 186 municipios para la contratación de socorristas durante los meses de verano
EP
Riazor Blues

La Policía investiga a los Riazor Blues por infracciones sancionadas con hasta 650.000 euros
Redacción