La patronal gallega fija la meta de bajar entre uno y dos puntos el nivel de absentismo laboral

Acto de presentación del informe sobre absentismo EFE

El presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites, fija la meta de bajar entre uno y dos puntos el nivel de absentismo en Galicia, de modo que se acerque a la media española para “volver a ser competitivos”. En la presentación ante la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) del informe de las universidades de Santiago y Vigo sobre absentismo, Vieites llamó a “hacer los deberes” al ocupar Galicia el segundo lugar entre comunidades en tasa de ausencia del trabajo.

Así, apeló a abordar medidas “adecuadas” en el marco del diálogo social con el Gobierno gallego, sindicatos y patronal para rebajar el absentismo “injustificado”. Subrayó que “la Xunta quiere agilizar esto al máximo”, por lo que habrá reuniones “en próximas semanas” al respecto. Advirtió de la mayor duración y número en las bajas en Galicia respecto a la media del país, lo que “perjudica” la actividad económica y un impacto en el 3% del PIB.

Salud mental

Cuestionado acerca del aumento de la incapacidades temporales (IT) por salud mental, Vieites apuntó que “hay un modelo de sociedad diferente del covid para aquí”, en el que “las personas valoran otras cuestiones”, lo que considera “respetable”. Eso sí, advierte de la necesidad de atajar bajas: “Si no, la alternativa la tenemos en la tecnología, va a avanzar muchísimo; el trabajador tendrá mucho ocio, pero poco poder adquisitivo”.

El informe de la UVigo y la USC cifra en más de 2.000 millones de euros el coste en Galicia entre Seguridad Social y empresas. Además, señala un impacto de entorno al 3% del Producto Interior Bruto, más de 2.000 millones, por tareas que se dejan de hacer por ausencia de trabajadores.

Según este informe, Galicia registra un 7,6% de absentismo, por encima de la media española (6,3%) y en segundo lugar entre autonomías, solo por detrás de Canarias (8,3%).

El catedrático de Economía Aplicada da USC, Santiago Lago, que encabeza este estudio, reflexionó acerca de que “hay espacio de mejora” al tener Galicia el segundo nivel de absentismo más elevado del Estado. Considera que “queda mucho trabajo” y que se deben “afinar” medidas, lo cual “requiere consenso social” y “conocimiento técnico”.

Aboga por trabajar “entre todos” en el seno del diálogo social, ya que “España es campeona en Europa en jornadas perdidas” y “Galicia está en el segundo puesto de España”. Aquí apunta que solo un tercio de las bajas en la comunidad guardan relación con el envejecimiento, pero el resto no se explica por este factor. 