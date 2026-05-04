La Filmoteca de Galicia ofrece este mes un ciclo con películas de imágenes de internet

Un fragmento de uno de los films que se proyectará

La Filmoteca Galicia programa en mayo una cartelera en la que destacan tres ejes: el ciclo 'Permanencia do éfemero', dedicado a las imágenes de internet y a sus múltiples formas de circulación, la presencia de la montadora belga Claire Atherton, y la sesión de 'Materiais para unha historia do cine en Galicia' en la que se presentarán nuevas restauraciones digitales de cinco cortos producidos por Víctor Ruppen entre 1975 y 1977.

El calendario se completa con la tercera entrega de títulos de Rainer Werner Fassbinder. La sala José Sellier acogerá las últimas proyecciones de la retrospectiva que la cinemateca de la Xunta le viene dedicando al realizador alemán desde marzo, y con la recta final de Territorios mutantes, programa sobre cine y poscolonialismo que incorpora esta vez, en versiones restauradas, dos hitos claves alrededor de este debate desde el audiovisual.

Además, como es habitual, la programación incluye nuevas sesiones de Fóra de Serie, Off Galicia y Filmoteca Júnior, con varios pases con presentación y entrada gratis.

Contenidos nacidos para desaparecer

El ciclo central del mes es 'Permanencia do éfemero' compuesto por cinco sesiones comisariadas por el especialista en cine documental y contemporáneo Miquel Martí Freixas, organizado en colaboración con el Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista de Pamplona, con el que la Filmoteca mantiene una línea de trabajo continuada en los últimos años.

La propuesta reúne piezas de cineastas que trabajan con imágenes procedentes de internet y contenidos nacidos para desaparecer, un recorrido articulado en cinco citas: Homo e-sapiens, el día 5; A infinita festa final, Colectivo Neo-zoon: navegar, observar, remontar, el día 12; (Im)perfectas ópticas da representación, día 19, y Coleccións do alleo, día 23.

La cinemateca de la Xunta recibirá la visita de la montadora belga Claire Atherton, colaboradora habitual de Chantal Akerman, en el marco del programa 'Compartir o cinema. 20 anos de Cinema en Curso'. Su participación tendrá lugar el 22 de mayo a las 19.00 horas, con un encuentro con el público moderado por Núria Aidelman, seguido de la proyección de D´est, una de las primeras colaboraciones entre Atherton y Akerman

Por otro lado, la sección Materiais para unha historia do cine en Galicia programa el 26 de maio a las 20.30 horas una sesión especial con cinco cortometrajes producidas por Víctor Ruppen entre 1975 e 1977 en nuevas restauraciones digitales, realizadas por la Filmoteca de Galicia y Filmoteca Española.

El programa, para el que se contará con la presencia de personas vinculadas a los equipos y al entorno del productor coruñés, reúne Fendetestas, Illa, O herdeiro, O cadaleito y O pai de Migueliño, títulos que representaron uno de los intentos más sistemáticos de realizar cine en gallego en formatos profesionales en la década de los 70.

El ciclo dedicado a R.W. Fassbinder encara en mayo su tramo final con una selección que incluye La ley del más fuerte, mañana; Viaje a la felicidad de mamá Kusters, los días 6 y 7; El asado de Satán, los días 8 y 12; La ruleta china, día 14 y 15; El matrimonio de María Braun, los días 19 e 20; completa Territorios mutantes completa su acercamiento al poscolonialismo tratado desde el cine con dos proyecciones en nuevas restauraciones: West Indies, del mauritano Med Hondo, el día 6, y la Crónica de los años de fuego, día 13, rodada en 1975 por el algeriano Mohammed Lakhdar-Hamina, única Palma de Oro africana en la historia del festival de Cannes.

Off Galicia con Alberto Vázquez

Fóra de serie incluye en mayo una presencia destacada de Radu Jude con su última película, Kontinental'25, los días 20 y 21; Un polvo desafortunado o porno loco, el día 26 o No esperes demasiado del fin del mundo, el día 27.

Este apartado incorpora también, el día 21, Pendaripen, la historia silenciada del pueblo gitano, en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano, además de Viento del este (28 de mayo), presentada por el realizador Maia Gattás Vargas, Café y cigarrillos, de Jim Jarmusch, los días 28 y 29 de mayo, y el estreno de ¿Qué te dice esa naturaleza?, de Hong Sang-soo, previstos para el 29 y 30 de mayo.

Dentro de Off Galicia habrá tres sesiones con presencia de los equipos: Un mar de mulleres, el 8; presentada por su directora, Sabela Brand; el film de animación Decorado, el día 14, que contará con su creador, el ilustrador coruñés Alberto Vázquez y el documental Reflexos do amor escuro, el día 15, dirigido conjuntamente por J.A. Jiménez, F. Naveira, G. Rolán. Para público familiar, Filmoteca Júnior proyectara, el 9, El Havre.