El asma afecta a más del 5% de los adultos en Galicia y sigue siendo un reto de salud pública

​Entre los principales problemas señalados por los expertos se encuentran la desigualdad en el acceso a los servicios sanitarios El Ideal Gallego

El asma continúa siendo una de las enfermedades crónicas más extendidas en Galicia, donde afecta a más del 5% de la población adulta y a cerca del 7% de los niños. Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Asma, los especialistas alertan de la necesidad urgente de mejorar el acceso a tratamientos adecuados y reforzar el control de la enfermedad.

Según datos del Informe Mundial sobre el Asma, alrededor de 339 millones de personas padecen esta patología en todo el mundo, y se estima que la cifra aumentará en 100 millones de casos adicionales para el año 2030. En Galicia, además, el 60% de los adultos asmáticos presenta al menos una enfermedad asociada, mientras que un 12% sufre tres o más patologías simultaneamente.

El control de la enfermedad sigue siendo una asignatura pendiente. Un 36% de los pacientes presenta un mal control del asma, y otro 34,1% lo tiene solo parcialmente controlado. Esta situación repercute directamente en su calidad de vida y en el sistema sanitario, ya que los pacientes mal controlados triplican el coste medio por tratamiento.

Entre los principales problemas señalados por los expertos se encuentran la desigualdad en el acceso a los servicios sanitarios, las diferencias socioculturales, el incumplimiento terapéutico y el uso excesivo de broncodilatadores de acción corta. El abuso de estos fármacos puede aumentar el riesgo de crisis graves e incluso la mortalidad, al favorecer procesos inflamatorios en las vías respiratorias.

Este año, el lema del Día Mundial del Asma, impulsado por la Iniciativa Mundial para el Asma, es: “Acceso a inhaladores antiinflamatorios para todas las personas con asma: sigue siendo una necesidad urgente”. Los profesionales sanitarios insisten en la importancia de que todos los pacientes dispongan de medicamentos inhalados con corticosteroides, considerados fundamentales para prevenir complicaciones.

Los especialistas recuerdan que el asma, pese a ser tratable, no debe subestimarse. “El asma no es un juego”, advierten, al tiempo que destacan la importancia de un seguimiento médico adecuado y de hábitos de vida saludables. Entre las recomendaciones básicas figuran acudir a revisiones periódicas, cumplir estrictamente el tratamiento, evitar el tabaco, mantener una buena técnica de inhalación y llevar un estilo de vida activo y equilibrado.

Con estas medidas, subrayan, es posible mejorar significativamente el control de la enfermedad y reducir tanto las complicaciones como el impacto en la vida diaria de los pacientes.