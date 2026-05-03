Último intento para anular el veto a la pesca en 87 zonas del Atlántico

Villaverde, antes de una reunión del Consello de la Xunta EFE

La Xunta ha lanzado un último intento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para intentar que anule el veto a la pesca de fondo adoptado en 2022 por la Comisión Europea en 87 zonas sensibles de las aguas comunitarias en el Atlántico noreste. Así lo indicó ayer la Consellería del Mar (liderada por Marta Villaverde) en un comunicado y especificó que se trata de una iniciativa con la que “agota la vía judicial” y subraya que Irlanda se ha sumado a los argumentos presentados por las autoridades de Galicia.

Bruselas anunció en septiembre de 2022 el cierre de esas zonas a la pesca de fondo para “proteger la naturaleza” y “restaurar la biodiversidad” en base a informes científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM).

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), un órgano de apelación del TJUE, desestimó en junio pasado varios recursos interpuestos por España y por pescadores gallegos y asturianos contra la designación por parte de la Comisión Europea de zonas de protección , al considerar que hay, o es probable que haya, ecosistemas marinos vulnerables.

Según el TGUE, la medida de la Comisión Europea “garantiza su protección frente a los significativos efectos adversos de los artes de fondo en general”.

Devolución del asunto

La Xunta indica así que reclama una devolución del asunto al TJUE para que emita una nueva sentencia y alega que hubo una “incorrecta evaluación del impacto de la pesca de fondo”, además de poner en cuestión el método empleado para delimitar dichas zonas.

Argumenta que el TJUE hizo una interpretación errónea de la normativa sobre política de pesca europea sin una “adecuada ponderación de los intereses socioeconómicos afectados” y, además, “no tuvo en cuenta de manera suficiente los efectos adversos de las medidas sobre la frota gallega de palangre y sobre las comunidades costeras que dependen de esa actividad”.

El proceso, explica la Xunta, se remonta a la publicación, el 19 de septiembre de 2022, del reglamento europeo que estableció zonas de veda a la pesca de fondo en áreas con presencia o posible presencia de ecosistemas marinos vulnerables. Posteriormente, el Consello autorizó en diciembre de ese mismo año la intervención de la Xunta como parte coadyuvante en el recurso de anulación interpuesto por la Organización de Productores Pesqueros (OPP-7) junto con 16 palangreros de fondo.

La Xunta continuó manifestando estos años su discrepancia respecto al veto. Tras analizar la situación con el sector, el Gobierno gallego decidió agotar todas las vías de recurso. En este contexto, en agosto del pasado año se notificó el recurso de casación presentado por el Gobierno central, abriéndose un nuevo plazo para la presentación de alegaciones por parte de las distintas partes.

En paralelo, Mar continúa trabajando en la adaptación normativa para reforzar el reconocimiento de las especificidades del sector. En este sentido, está tramitando la modificación del Decreto de Artes de Galicia para actualizar la regulación y reconocer de manera específica el palangre demersal o semipelágico. La actualización de esta clasificación resulta clave en el marco de las negociaciones para lograr la exclusión del palangre de fondo de las restricciones.