Las agresiones a médicos o enfermeros podrán castigarse con sanciones de 300 a 15.000 euros

Una modificación legal que entró en vigor ya ayer prevé sanciones de 300 a 15.000 euros a los agresores de médicos, enfermeros y otros profesionales del sistema de salud, ya sea público o privado, en Galicia. Se trata de una modificación de la legislación de 2008 actualizada que ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado y que se ha extendido a todos los profesionales del sector, incluido los del transporte de enfermos o heridos.

La normativa señala que en 2024 hubo 856 profesionales del sistema de salud en Galicia que denunciaron “algún tipo de violencia”, de los cuales 516 “sufrieron agresiones verbales o gestuales” y 340 “experimentaron violencia física”. Además, ese año hubo en los servicios de atención primaria y extrahospitalaria 511 “actos de violencia”, señala el texto, acerca de las agresiones al personal del sistema de salud.

Las sanciones más leves serán las relativas a “la falta de respeto o el insulto a las autoridades sanitarias y sus agentes y a las profesionales o los profesionales” o bien tener “actos o conductas que alteren o perturben el desarrollo normal de la actividad asistencial o el funcionamiento ordinario de los centros sanitarios”.

La normativa también prevé infracciones leves por “la destrucción, menoscabo o deterioro de instalaciones y equipos de centros sanitarios o medios de transporte sanitario”.

Entre las sanciones graves destacan “la resistencia, amenazas, coacción, acoso digital, acoso psicológico y represalias a las autoridades sanitarias o sus agentes y a los profesionales o las profesionales” del sector, especialmente en casos de reincidencia. Esas sanciones se podrán aplicar sin prejuicio de que las agresiones puedan ser denunciadas ante las autoridades por la vía judicial.

Avances contra el asma

Por otra parte, las unidades de asma de los hospitales gallegos avanzan en la atención de los casos graves y lo hacen con “resultados prometedores”, a través de la aplicación de tratamientos biológicos que atacan “a la propia base de la enfermedad”.

Así lo explicaba ayer la doctora Coral González, neumóloga en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) y responsable de la unidad de asma acreditada en este centro por la Sociedad Española de Neumología.

Junto a ella, en esta unidad de asma, que desde 2022 atiende entre una y dos consultas semanales (unos 300 casos al año), trabajan una médica adjunta y una enfermera especializada en tareas de educación y formación. Los resultados “prometedores”, destaca esta doctora, se vienen constatando “desde hace cinco años”, pero la esperanza “cada vez es mejor”, puesto que “cada vez hay más arsenal terapéutico” contra el asma. 