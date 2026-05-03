La moción de censura en Lugo llega al Parlamento gallego

Un momento de la concentración ciudadana contra la moción de censura en Lugo previo a la celebración del último pleno ordinario EFE

La moción de censura que el Partido Popular impulsa en la ciudad de Lugo y que se debatirá el próximo el próximo jueves, día 7 de mayo, marcará previsiblemente el pleno de la Cámara gallega, en el que el asunto llegará a la sesión de control al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Y es que, tal y como avanzaron los grupos tras reunión de la Xunta de Portavoces, el jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, interpelará al máximo mandatario autonómico y líder del PPdeG por las garantías que ofrece de que los recursos públicos no se utilicen como instrumento de influencia política para conseguir los apoyos que las urnas no le dieron al PP. Todo ello en un contexto en el que PSOE y BNG atribuían la convocatoria de una plaza en la jefatura provincial de Costas como "pago" a la concejala tránsfuga, un proceso de empleo público al que la propia edil María Reigosa descartó presentarse.

Además, el BNG también llevará el asunto al Pazo do Hórreo, toda vez que pedirán explicaciones y responsabilidades al Gobierno de Rueda por lo que califican de "uso partidista" de la Xunta y de los recursos públicos "para favorecer operaciones y maniobras políticas como la indigna e indecente moción de censura".

El pleno arrancará con la sesión de control al alterarse el orden habitual debido al viaje que el titular del Ejecutivo gallego realizará a Bruselas para participar en el pleno del Comité de las Regiones, el último con Rueda como jefe de la delegación española.

En la sesión, además, comparecerá la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, quien desgranará las líneas de actuación de la política industrial y energética de Galicia.

Además de la pregunta de Besteiro a Rueda sobre la moción de censura y otra pregunta al Gobierno sobre este asunto, el Grupo Socialista ha registrado una interpelación para reclamar al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que reformule y mejore el modelo de atención primaria. Sobre sanidad, además, el grupo del PSdeG formulará una pregunta oral sobre el caso de O Porriño, donde denuncian que el Gobierno gallego no consigue cubrir las plazas vacantes en un centro de salud de un ayuntamiento que ya ronda los 21.000 habitantes.

El PSdeG, asimismo, presentará una proposición no de ley para que el PP "se retrate" y vote por la "denegación definitiva del proyecto industrial de Altri" en Palas de Rei. Además, llevarán una moción para reclamar al Gobierno gallego un modelo integral de prevención y planificación de incendios que "se centre en evitar los fuegos antes de que se produzcan".

Otra de sus proposiciones no de ley reclama un plan integral de apoyo al marisqueo, que priorice las medidas directas a las trabajadoras y entidades del sector. Además, preguntarán a la conselleira de Política Social, Fabiola García, sobre la "negativa" a construir un centro de mayores en Betanzos.

En la cita política, asimismo, la líder del BNG, Ana Pontón, interpelará a Rueda sobre las advertencias del Consello de Contas en materia de sanidad, que avisan de que Galicia invierte en Atención Primaria menos de lo recomendado por la Organización Mundial de Salud y menos que el conjunto del país.

Entre las iniciativas que el BNG presentará para su debate en el próximo pleno figura, por otra parte, una proposición no de ley para que la Xunta recupere para lo público las concesiones hidráulicas que caducaron, como es el caso de las del río Tambre, que se encuentran en la demarcación Galicia Costa, competencia de la Xunta. El BNG propone que sean recuperadas y gestionadas por una empresa pública gallega de energía, de forma que la riqueza de Galicia "contribuya al desarrollo económico y social" de la Comunidad.

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Además, a las puertas del 17 de mayo, el BNG defenderá una iniciativa para que se apliquen las medidas aún vigentes del Plan de Normalización Lingüística de 2003, con el objetivo de recuperar el consenso lingüístico que acusan al PP de "romper".

Los nacionalistas también abordarán la moción de censura en Lugo y pedirán explicaciones y responsabilidades al Gobierno de Rueda por lo que califican de "uso partidista" de la Xunta y de los recursos públicos "para favorecer operaciones y maniobras políticas como la indigna e indecente moción de censura".

Por su parte, el PPdeG defenderá una iniciativa para urgir al Gobierno central a sentarse con los sindicatos para "acabar con las huelgas que están paralizando el sistema nacional de salud".

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Los populares, asimismo, reclamarán al Gobierno central que informe del número de viviendas que, en los últimos cinco años, lleva construidas en Galicia al considerar que los anuncios del gobierno "contrastan con la realidad".

Por otra parte, el Grupo Popular preguntará a la Xunta por el acuerdo alcanzado recientemente con los sindicatos de la educación, en el que se incluyeron mejoras para la etapa secundaria.

Además, interpelará al Ejecutivo autonómico por la "negativa" de la Administración central a financiar la gratuidad de la educación de 0 a 3 años al asegurar que "nadie sabe nada" del programa de gratuidad anunciado el pasado mes de enero.

Por último, el Grupo Parlamentario del PPdeG se interesará por la aprobación del nuevo decreto que institucionaliza el Dialogo Social en Galicia.