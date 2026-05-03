Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

El PP gallego, de romería a un año de las municipales de 2027: estrena formato en Ourense a la espera de la de O Pino

Ep
03/05/2026 13:26
Diego Calvo, Feijóo y Rueda, en la romería popular de O Pino del pasado añoO PINO (A CORUÑA), 24/05/2025.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (c), el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (d), y sus hijas, y el presidente provincial, Diego Calvo (i), posan al inicio de la romería provincial de los populares en A Coruña, este sábado. EFE/ Lavandeira Jr
Diego Calvo, Feijóo y Rueda en la romería popular de O Pino en 2025
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

La 'romería popular' pervive y crece en el partido que dirige Alfonso Rueda, aunque el éxito del mitin-verbena data ya de tiempos de Manuel Fraga. Pero el formato sigue siendo el preferido del PP gallego para evidenciar su poder de movilización, al tiempo que apuesta por mantener la maquinaria interna engrasada con mensaje político acompañado, habitualmente, de música, pulpo y 'carne ao caldeiro'.

Y es que, más allá del que puede ser el acto simbólico (aunque con cariz menos festivo) por excelencia del PP en Galicia a nivel de movilización --el inicio de curso que ahora suele celebrarse en Cerdedo Cotobade (Pontevedra) con presencia del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo-- ya no queda provincia en Galicia sin su romería o fiesta de confraternización.

Si en Lugo los populares celebran la 'pulpada' de San Froilán, en A Coruña, con Diego Calvo al frente de la formación provincial, recuperaron hace unos años la romería de O Pino. Multitudinaria, Feijóo suele ser el invitado 'estrella' en la robleda de la localidad y acostumbra a celebrarse antes del verano. Este año, según fuentes consultadas por Europa Press, está en cartera para las próximas semanas, aunque la idea es que sea después de los comicios andaluces.

Feijóo presenta al PP del "rearme moral" en la romería de O Pino

Más información

Como novedad, en este 2026 se anticipará el PP de Ourense. La previsión es que el 9 de mayo, dos días después de que, salvo sorpresa, se vote la moción de censura de Lugo que arrebatará el bastón de mando al gobierno de PSOE y BNG para dejarlo en manos de Elena Candia, los populares ourensanos celebren su 'I Romaría Popular'.

El evento tendrá lugar en el parque municipal de O Carballiño --aunque la idea es que el festejo tenga carácter itinerante por la provincia--. La jornada incluye, como es habitual, comida de confraternización, actuaciones musicales y atracciones infantiles.

Fuentes populares han confirmado a Europa Press que la previsión es que participen Rueda; la número dos del partido en Galicia, Paula Prado; el secretario general del PP estatal, Miguel Tellado; el presidente provincial, Luis Menor, así como conselleiros, diputados, senadores, alcaldes, concejales, portavoces, militantes y simpatizantes.

El PP ourensano confía en contar con una multitudinaria afluencia, "transmitiendo una imagen de fortaleza y unión frente a otros partidos políticos y también ante la sociedad en general".

Hasta hace seis años, Baños de Molgas era el nombre de referencia en la provincia de Ourense a la hora de celebrar un encuentro en el inicio del curso político. Ahora, según lo comprometido por Menor tras su elección como presidente provincial, el PP de Ourense pone en marcha su propia 'romería', que será de carácter itinerante por la provincia.

"Es muestra de que el PPdeG es el partido que más se parece a Galicia y su gente. Estos encuentros muestran el poder de movilización del PPdeG", sostienen los populares.

Más allá de los grandes actos de movilización y a falta de que se confirmen los candidatos en las siete ciudades gallegas --aunque la única incógnita parece ser Ourense--, los populares trabajan en pulir equipos y proyectos con las municipales del año próximo en el punto de mira.

Lo hacen por las vías habituales, desde las gestoras a los congresos locales. Precisamente en Ourense se han anunciado los últimos en la más reciente junta directiva provincial: serán el 4 de junio en Manzaneda, el 12 en Viana do Bolo y el 19 en Esgos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

El barco 'Noble Valiant', camino de fondear en la ría de Ares

Otro gigante petrolero del mar visita A Coruña para someterse a reparaciones
Iván Aguiar
Arteixo Futuro evaluó 36 inmuebles disponibles para alquiler

A Coruña es la octava capital de provincia más cara para comprar una vivienda
Noela Rey Méndez
Diego Calvo, Feijóo y Rueda, en la romería popular de O Pino del pasado añoO PINO (A CORUÑA), 24/05/2025.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (c), el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (d), y sus hijas, y el presidente provincial, Diego Calvo (i), posan al inicio de la romería provincial de los populares en A Coruña, este sábado. EFE/ Lavandeira Jr

El PP gallego, de romería a un año de las municipales de 2027: estrena formato en Ourense a la espera de la de O Pino
EP
Saif Abu Keshek (C), miembro español de la flotilla detenido en Israel

Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla, uno de ellos español
EFE