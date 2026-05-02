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Galicia

Miles de cangrejos patudos son arrastrados por la marea hasta la orilla de las playas de las Islas Atlánticas

El patexo era utilizado antiguamente como abono natural en los campos gallegos

Europa Press
02/05/2026 16:01
Las playas y rocas de las islas Cíes, Ons, Sálvora y ocasionalmente Cortegada han sido escenario esta semana de un fenómeno visual impactante por la llegada de miles de pequeños cangrejos patudos que fueron arrastrados por la marea hasta la orilla. Aunque no es infrecuente verlos, la magnitud de este "afloramiento masivo" ha sorprendido en esta ocasión tanto a vecinos como a visitantes. Los responsables del Parque Nacional de las Illas Atlánticas han dado a conocer este sábado el hecho a través de sus redes sociales y explican que el crustáceo, conocido científicamente como 'Polybius henslowii', recibe numerosos nombres en gallego, tales como "patexo, pateiro, patelo o patulate". El nombre científico Polybius henslowii rinde homenaje al botánico John Stevens Henslow, quien fue mentor de Charles Darwin. EFE/Parque Nacional Illas Atlánticas -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-
Las playas del parque pacional das Illas Atlánticas han sido escenario esta semana de la llegada de miles de pequeños cangrejos patudos 
EFE
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Las playas y rocas de las islas Cíes, Ons, Sálvora y, ocasionalmente, Cortegada -que pertenecen a las Islas Atlánticas- han sido escenario de la llegada de miles de pequeños cangrejos patudos que han sido arrastrados por la marea hasta la orilla del mar en los últimos días.

El parque nacional das Illas Atlánticas ha compartido, a través de sus redes sociales, las imágenes de este fenómeno que "ha sorprendido a vecinos y visitantes". Sus responsables lo ligan a factores climáticos, a la "naturaleza nadadora" de esta especie y a su fragilidad, ya que, "al ser animales ligeros y de poca consistencia, son fácilmente arrastrados hacia la costa".

Esta es una de las características de esta especie, que, aunque se le conoce como cangrejo patudo en castellano, recibe diversos nombres populares según la ría: patexo, pateiro, patelo o patulate.

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En cuanto a las razones climáticas, el aumento de las temperaturas y la prevalencia de los vientos del norte en primavera y verano son las que los responsables del Parque Nacional citan en su explicación de esta llegada "masiva", junto a las particularidades de la especie.

Con todo, advierten que "su valor ecológico es incalculabe" al ser "una pieza clave" en la cadena trófica de Galicia. Por una parte, funcionan como alimento marino de peces como sargos, lubinas y maragotas; y, por otra, son sustento para aves marinas, especialmente durante su periodo reproductivo.

"La relación del ser humano con el patexo ha evolucionado con el tiempo. Antiguamente, al carecer de valor comercial en los mercados, se capturaba por toneladas para ser utilizado como estiércol o abono natural en los campos gallegos. Hoy en día, su uso principal ha cambiado, siendo un recurso muy valorado como cebo para la pesca deportiva y profesional", concluyen.

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