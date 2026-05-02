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Galicia

La Xunta subraya la "tolerancia cero frente a cualquier tipo de acoso" en el Día Internacional contra o Acoso Escolar

El conselleiro Román Rodríguez llama a actuar "en bloque", como sociedad, frente a este tipo de situaciones

Europa Press
02/05/2026 17:02
Román Rodríguez hace un llamamiento para que la sociedad permanezca unida en la tolerancia cero en contra del acoso escolar
Román Rodríguez hace un llamamiento para que la sociedad permanezca unida en la tolerancia cero en contra del acoso escolar
Xunta de Galicia
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El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha subrayado la "tolerancia cero frente a los abusones y cualquier forma de acoso" y llama a la sociedad a "actuar en bloque" contra él.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, Rodríguez ha participado este sábado en el acto conmemorativo del Instituto Cacheiras con motivo del Día Internacional Contra o Acoso Escolar.

Allí, ha reafirmado la "tolerancia cero" frente a cualquier forma de acoso y ha recordado que, mientras exista un solo caso, "hay que actuar en bloque como sociedad, sin dar oportunidad a que estas situaciones se produzcan y, de hacerlo, sin permitir que queden silenciadas e impunes".

Con motivo de la cita, se han llevado a cabo una serie de iniciativas en el centro. Así, se inauguró un mural conmemorativo realizado por el artista urbano Mon Devane; se firmaron las primeras adhesiones a la Rede de Concellos Contra o Acoso Escolar por parte de municipios del área de Santiago, y se representó una obra de teatro.

En este contexto, Román Rodríguez recordó que el Gobierno gallego, a través del Plan integral contra el acoso escolar y el ciberacoso, han puesto en marcha numerosas medidas para avanzar en materia de sensibilización, prevención, actuación y tratamiento en la Comunidad.

También, ha destacado la colaboración de Mon Devane, a quien agradeció su compromiso público contra el acoso escolar. El mural representa a 'O Bidueiro' que, en palabras del autor, "concentra una simbología vinculada al inicio y a la transformación".

"Es un árbol capaz de crecer en terrenos abiertos o degradados, por lo que se asocia a los nuevos comienzos y a la posibilidad de reconstrucción, y que se vincula con etapas como la infancia y la adolescencia, donde la identidad aún se está construyendo. En síntesis, simboliza lo que comienza y necesita ser cuidado para desarrollarse", ha detallado.

El mural, que protagoniza la campaña institucional de la Xunta con motivo de este 2 de mayo, quedará instalado en el Instituto de Cacheiras en reconocimiento a su trabajo en este ámbito.

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