Casi 600 aspirantes a 74 plazas de auxiliares de Policía Local en 25 municipios harán las primeras pruebas el 14 de mayo

Policía Local Archivo El Ideal Gallego

Casi 600 personas aspirantes en las oposiciones para cubrir 74 plazas auxiliares de Policía Local en 25 ayuntamientos gallegos realizarán los primeros ejercicios el 14 de mayo en Silleda (Pontevedra), a partir de las 10.00 horas.

La Xunta informa de que el primero de los cinco ejercicios será un test de conocimiento de 50 preguntas sobre el temario publicado. A continuación se desarrollará la prueba de conocimientos del idioma gallego para las personas que no estén exentas.

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Una vez superada esta primera fase, los aspirantes continuarán en el proceso con las pruebas de aptitud física, en las que deberán demostrar sus capacidades de fuerza, resistencia, agilidad, flexibilidad y velocidad. Consistirán en dos pruebas: una de potencia del tren inferior con salto vertical y otra de resistencia general con carrera de 1.000 metros lisos. Estas pruebas se prevé celebrar el 24 de mayo en la Academia Galega de Seguridade Pública en horario de mañana.

Superadas todas las pruebas de la oposición por la que optan a 74 plazas en 25 ayuntamientos, deberán hacer un curso selectivo en la Academia Galega de Seguridade Pública.