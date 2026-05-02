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Galicia

Casi 600 aspirantes a 74 plazas de auxiliares de Policía Local en 25 municipios harán las primeras pruebas el 14 de mayo

Las pruebas incluyen un test de conocimiento, idioma gallego y aptitud física 

Europa Press
02/05/2026 17:10
Policía Local
Policía Local
Archivo El Ideal Gallego
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Casi 600 personas aspirantes en las oposiciones para cubrir 74 plazas auxiliares de Policía Local en 25 ayuntamientos gallegos realizarán los primeros ejercicios el 14 de mayo en Silleda (Pontevedra), a partir de las 10.00 horas.

La Xunta informa de que el primero de los cinco ejercicios será un test de conocimiento de 50 preguntas sobre el temario publicado. A continuación se desarrollará la prueba de conocimientos del idioma gallego para las personas que no estén exentas.

Las oposiciones de educación en Galicia se desarrollarán en 60 centros de 15 localidades desde el 20 de junio

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Una vez superada esta primera fase, los aspirantes continuarán en el proceso con las pruebas de aptitud física, en las que deberán demostrar sus capacidades de fuerza, resistencia, agilidad, flexibilidad y velocidad. Consistirán en dos pruebas: una de potencia del tren inferior con salto vertical y otra de resistencia general con carrera de 1.000 metros lisos. Estas pruebas se prevé celebrar el 24 de mayo en la Academia Galega de Seguridade Pública en horario de mañana.

Superadas todas las pruebas de la oposición por la que optan a 74 plazas en 25 ayuntamientos, deberán hacer un curso selectivo en la Academia Galega de Seguridade Pública.

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