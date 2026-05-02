As unidades de asma avanzan con "resultados prometedores" na atención dos casos graves
O día mundial conmemórase este martes 5 baixo a lema 'A Asma NON é un xogo'
As unidades de asma dos hospitais galegos avanzan na atención dos casos graves e fano con "resultados prometedores", a través da aplicación de tratamentos biolóxicos que atacan "á propia base da enfermidade".
Así o explica a doutora Coral González, neumóloga no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) e responsable da unidade de asma acreditada neste centro pola Sociedade Española de Pneumoloxía.
Xunto a ela, nesta unidade de asma, que desde 2022 atende entre unha e dúas consultas semanais -uns 300 casos ao ano-, traballan unha médica adxunta e unha enfermeira especializada en tarefas de educación e formación.
E é que a información e o "empoderamiento" do paciente teñen especial relevancia nesta enfermidade, que este martes 5 de maio conmemora o seu día mundial baixo a lema 'A Asma NON é un xogo'.
Por iso é polo que unidades como a que dirixe a neumóloga Coral González poñan especial énfase na axuda e a comunicación, entre outras vías mediante un teléfono de contacto para posibles incidencias.
Resultados prometedores
Os resultados "prometedores", destaca esta doutora, veñen constatando "desde fai cinco anos", pero a esperanza "cada vez é mellor", posto que "cada vez hai máis arsenal terapéutico" e de feito en 2027 espéranse outros fármacos novos "que se cadra até dan mellores resultados". "É exponencial", resalta González.
A súa unidade atende casos de asma de moderados a graves. "Con altas doses de tratamento inhalado non consegues lograr unha calidade de vida, entón pomos tratamentos biolóxicos", explica.
Estes tratamentos son anticorpos monoclonales que van dirixidos á propia inflamación subxacente da asma, de forma que son capaces de bloquear algunhas partes desta fervenza inmunológica implicada na enfermidade. Van "á propia base da enfermidade, bloqueando algunha dos seus partes", expón Coral González.
Nos últimos anos, tanto os ensaios clínicos como a experiencia "demostran que melloran e devolven á normalidade a función pulmonar do enfermo", sinala.
En concreto, estes tratamentos -inxeccións subcutáneas que se administran unha vez cada 15 días, cada mes ou cada dous meses- fan que o paciente xa non teña que tomar ciclos de corticoides e diminúen as crises en urxencias e outras visitas.
"As tres primeiras dose fornecémolas na unidade, cun período de observación. E a partir de aí o enfermo é autoadministrado. Son fármacos de dispensación hospitalaria", segundo indica a responsable da unidade ourensá.
Incide en que a "ambición á hora de tratar a asma cada día é maior" e o que se busca é recuperar máis ao paciente: "Fálase mesmo dunha posible remisión da enfermidade", destaca.
Subespecialización
Galicia conta con unidades acreditadas de asma en varios hospitais, o cal asegura certa subespecialización, unha formación e actualización constantes e calidade asisentencial. Ademais, participan en proxectos de investigación e configuran unha rede de expertos.
Así mesmo, estas unidades atenden situacións "especiais" como a asma na muller embarazada, o de orixe ocupacional ou a asociada ao deporte.
A pesar dos avances, os profesionais avisan de que "non pode ser que haxa aínda falta de control" e por iso insisten na formación do paciente e os cambios no estilo de vida.