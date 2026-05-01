Rescatan con helicóptero las vacas atrapadas en una zona de difícil acceso cercana al río Miño

Una imagen tomada durante el rescate de las vacas en Taboada, Lugo Xunta de Galicia

Algunas de las vacas que se encontraban en una zona de difícil acceso cercana al río Miño, en el municipio lucense de Taboada, han sido rescatadas a bordo de una red con ayuda de un helicóptero y transportadas a un lugar seguro, según informó la Xunta en un comunicado.

El gobierno explica que diez de las diecinueve vacas que huyeron el pasado miércoles de una granja, por razones que todavía se desconoce, fueron rescatadas, algunas de ellas con la aeronave.

Doce de ellas acabaron atrapadas y heridas en un terreno escarpado del cañón del río Miño de difícil acceso, del que no podían salir, y una de ellas murió.

Siete vacas pudieron ser recuperadas poco después de salir de estampida de la granja, y parte de las otras pudieron recibir ayuda de los vecinos tirando con cuerdas atadas a un vehículo, pero otras, algunas de ellas preñadas, tuvieron dificultades para remontar la pendiente.

Finalmente, la Xunta señala en un comunicado que intentó contratar una grúa, pero ante las dificultades de acceso al terreno abrupto, contactó con los servicios de emergencias del Principado de Asturias para intervenir con un helicóptero.

El piloto de la aeronave logró con destreza rescatar a algunas de ellas sedadas y con ayuda de una red en la que fueron instaladas y transportadas por vía aérea.