Los PAC gallegos estrenan nuevo horario este sábado: abrirán las 24 horas con refuerzos voluntarios

Imagen referencial de un centro asistencial Archivo El Ideal Gallego

Los Puntos de Atención Continuada (PAC) de Galicia estrenarán este sábado nuevo horario, al ser este el primer fin de semana tras la publicación del decreto que modifica la atención en estos puntos en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Pasarán a abrir el sábado las 24 horas, y no a partir de las 15.00 horas como hasta ahora.

El anuncio de esta medida levantó ampollas en su momento entre asociaciones de pacientes y sindicatos médicos, que consideraban que la modificación provocaría excesos de jornada, visto el déficit de personal en primaria. Además, criticaban el previsible cierre de los centros de salud que prestaban ese servicio los sábados por la mañana.

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La iniciativa estuvo sobre la mesa ya el año pasado pero se aparcó durante las negociaciones para frenar la ola de huelgas del mes de noviembre. Aunque se recuperó el tema en marzo, Sanidade volvió a retrasar su aprobación -concretamente dos meses-, comprometiéndose a mantener el diálogo con las fuerzas sindicales presentes en la mesa sectorial de sanidad.

Con todo, reivindicaban la "coherencia" de la propuesta con el marco normativo vigente y con la naturaleza "real" de la atención, que ya se prestaba "de facto" en puntos de atención continuada de algunas áreas sanitarias.

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Es así en tres de las cuatro áreas sanitarias: A Coruña e Cee, Ferrol y Vigo. Fuentes consultadas en estos distritos sanitarios explicaban cuando el tema saltó a la palestra que, si bien esperaban a la publicación del decreto para aplicarlo en base a lo que recoja, no se modificaría la asistencia "porque ya se venía prestando de esta manera".

Firmas contra el decreto

Además de las concentraciones convocadas en marzo, cuando saltó la noticia, la plataforma PACs contra o Decretazo entregó en Vigo más de 1.000 firmas de trabajadores de unos 90 PACs gallegos para instar a la Xunta a abandonar el proyecto.

En el escrito pedían la paralización del proceso "hasta contar con un análisis completo de las necesidades asistenciales y de los recursos disponibles".

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También solicitaban la elaboración de un plan integral que tuviese en cuenta factores como el envejecimiento y la dispersión de la población, y su consecuente dificultad de acceso a servicios sanitarios.

Pese a todo, esta semana el decreto se publicó en el DOG, con lo que su aplicación se hace ley. Desde la Consellería de Sanidade han insistido en que no hay motivos para pensar que se puedan registrar incidencias, asegurando que la atención está "garantizada".

La norma, recordaba el propio conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, venía acompañada de otras medidas como la voluntariedad incentivada. Además, ha insistido en que esta modificación responde a la "naturaleza real" de la atención y que ya se llevaba a cabo, "de facto", en muchos puntos de Galicia.