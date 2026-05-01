Las manifestaciones por el 1 de Mayo en Galicia exigen "salarios, vivienda y democracia"

Las marchas recorrieron el centro de la ciudad para reclamar derechos laborales en el Día del Trabajo Javier Alborés

Miles de personas se han movilizado este viernes con motivo del Primero de Mayo en distintas localidades gallegas, con una manifestación central de UGT y CCOO en A Coruña bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'.

Ha sido, según los convocantes, con asistencia de unas 4.000 personas en la ciudad herculina y unas 1.200, de acuerdo con la cifra facilitada por fuentes municipales.

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También con presencia de la secretaria general de CCOO de Galicia, Amelia Pérez, y de su homólogo de UGT, Cristóbal Medeiros, además de representantes políticos, entre ellos el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y el de Sumar Galicia, Paulo Carlos López.

"Exigimos salarios, vivienda y democracia", ha resumido la primera línea con lo expuesto también por el máximo responsable de UGT en Galicia, quien ha incidido en que tiene que haber un aumento de salarios para "vivir con dignidad" y con "derecho a la vivienda".

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"No puede ser que se esté matando personas en el siglo en el que vivimos", ha señalado Medeiros en el marco de una protesta con pancartas contra el "genocidio". Lo mismo ha remarcado Amelia Pérez que ha instado a acabar con los "imperialismos".

Reivindicaciones

Esto en una movilización en la que se han coreado proclamas como 'gobierne quien gobierne las pensiones se defienden', 'más industria, más empleo', 'salarios dignos y de calidad' o 'la Xunta de Galicia recorta y privatiza'.

En declaraciones a los periodistas, la máxima responsable de CCOO en Galicia ha insistido en la existencia todavía de "muchos sectores muy precarizados".

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"Salarios para mejorar la vida de la gente y que puedan tener acceso a esa vivienda, en lo que se tienen que implicar todas las administraciones, estamos hartos de las peleas entre las administraciones de distinto color político, es un problema estructural", ha insistido. A su vez, el secretario general de UGT Galicia ha incidido en la necesidad de parar la "aberración" de la guerra.

"Tiene que haber un aumento de salarios para poder vivir y vivir con dignidad, que todos los trabajadores tengan derecho a una vivienda y no puede haber precios de alquiler que superen el salario mínimo, basta ya de especular con las viviendas", ha añadido en relación a las demandas en este 1 de Mayo. "Y queremos hablar de democracia, no puede ser que la ultraderecha intente dividir", ha sentenciado.