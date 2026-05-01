La Xunta abre el 7 de mayo la solicitud de plaza en el programa Vacaciones en Familia
La Xunta abre el 7 de mayo el plazo de solicitud de plaza en el programa 'Vacaciones en Familia', que se desarrolla durante los meses de julio y octubre en las residencias de tiempo libre autonómicas de Carballiño y Nigrán.
El próximo 6 de mayo se publicará la convocatoria del programa en el Diario Oficial de Galicia (DOG), donde se detallarán las bases y el número de plazas previsto para este año.
El plazo para solicitar una estancia estará abierto desde el día siguiente a la publicación en el DOG, es decir desde el jueves, día 7, hasta el 20 de mayo, ambos incluidos. Al igual que en años anteriores, la asignación se hará por orden de solicitud, dando preferencia a colectivos prioritarios como familias numerosas, monoparentales o acogedoras.
Residencia literaria
En otro orden de cosas, la Xunta acaba de resolver las 24 plazas de la Residencia de Creación Literaria Illa de San Simón, destinadas a impulsar y promover la creación en gallego a través del apoyo a los escritores y escritoras.
Con esta cuarta edición de la iniciativa de la consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, serán más de 80 las personas que tengan la oportunidad de participar.