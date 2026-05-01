Galicia reclama salarios dignos para afrontar el alza de los precios

Manifestación convocada por el Día Internacional del Trabajo, este viernes en A Coruña Javier Alborés

Miles de trabajadores gallegos participaron este viernesen diversas manifestaciones convocadas por sindicatos en las principales ciudades y localidades de Galicia para reclamar salarios dignos que permitan afrontar el aumento de precios, particularmente de la vivienda, y reivindicaron los derechos sociales y la paz.

La principal manifestación convocada conjuntamente por los sindicatos UGT y CCOO se celebró en A Coruña, mientras que el sindicato nacionalista CIG se desmarcó, como suele ser habitual en los últimos años, y celebró la suya de forma separada con Lugo como principal centro de movilización, aunque la había previsto en Vigo.

La manifestación de UGT y CCOO discurrió por las calles de A Coruña bajo el lema “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia” y fue liderada por los secretarios generales de ambas entidades en Galicia, Cristóbal Medeiros y Amelia Pérez, respectivamente, además de otras convocadas en una quincena de ciudades.

Los dos dirigentes sindicales criticaron el conflicto bélico desatado por Israel y Estados Unidos contra Irán, que ha generado un aumento de precios de la energía y ha repercutido en los productos básicos, y han reclamado medidas para evitar que la inflación socave el poder adquisitivo de los trabajadores.

Asimismo, preconizaron también soluciones al elevado aumento de precios de la vivienda, que perjudica a los trabajadores en particular a los más vulnerables, y lanzaron reproches contra los intentos de la Xunta de reforzar los controles a los trabajadores en situación de baja laboral médica y de “criminalizar” ese “mal llamado absentismo laboral”.

También alertaron contra la influencia de los extremismos, especialmente de la ultraderecha, y el temor a que socave la democracia y los derechos de la población en general y de los trabajadores en particular.

En la manifestación de A Coruña participaron, además de varios dirigentes sindicales, líderes políticos entre los que destacó el secretario general del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro.

"Deriva autoritaria"

Por su parte, la CIG, que había previsto centrar en Vigo sus actos del primero de mayo, optó por celebrarlo en Lugo ante lo que de considera como una “deriva autoritaria” del PP.

El sindicato nacionalista también organizó manifestaciones en una veintena de ciudades y localidades gallegas bajo el lema “Contra el imperialismo, paz y soberanía.

En Galicia, trabajo digno y derechos”. La CIG advirtió de los efectos que los conflictos bélicos de Estados Unidos y de Israel en los precios de la energía y los productos básicos y las repercusiones para los trabajadores, así como la contribución a la precariedad laboral y la pobreza.

El secretario general de CIG, Paulo Carril, lanzó mensajes en los últimos días muy críticos con el sistema capitalista neoliberal y el militarismo promovido por Estados Unidos y a la docilidad que considera que muestra la Unión Europea.

Carril también advirtió contra las intenciones de la Xunta de aplicar medidas, con el apoyo de la patronal, para rebajar el denominado absentismo laboral y que podría “criminalizar” a los trabajadores.

El incremento de los costes para acceder a la vivienda centra las protestas en la comunidad y en el resto de España

A la manifestación de Lugo acudió la líder del BNG, Ana Pontón, quien acusó al PP de intentar “pervertir con pactos oscuros lo que votó la ciudadanía” en el Ayuntamiento de Lugo, donde el próximo jueves está prevista una moción de censura contra el alcalde, Miguel Fernández, del PSdeG-PSOE.

La iniciativa contra Fernández, que gobierna con el respaldo del BNG, parte de la dirigente del PP Elena Candia, que aspira a ser alcaldesa apoyándose en la exedil socialista María Reigosa.

La misma tónica

Galicia siguió la misma tónica que las miles de personas salieron a las calles en el resto de España por el Día del Trabajo que, además de Madrid y Barcelona, tuvo gran repercusión en otras ciudades como Logroño, Pamplona, San Sebastián, Guadalajara, Valencia, Zaragoza o Murcia.

La manifestación central se celebró este año en Málaga bajo el lema “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia” y contó con la participación de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la portavoz del Ejecutivo central, Elma Saiz.

La intervención de los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, puso fin al acto que reunió a unas 5.000 personas, según la Policía Nacional para reclamar una solución al “polvorín social” de la vivienda, una mejora de los salarios para acabar con la “precariedad” que viven muchas familias en el país y que se defienda la paz.