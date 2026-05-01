El año de Rueda al frente del Comité de las Regiones se salda con más viajes a Bruselas y el foco en los fondos UE

Rueda, en el debate del Pleno del Comité el pasado 4 de marzo Archivo El Ideal Gallego

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cederá a principios de julio el testigo como ‘jefe’ de la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones (CdR) tras un año marcado por el incremento de sus visitas a Bruselas –acudió a la mayoría de sesiones plenarias– y con el nuevo marco presupuestario 2028-2034 como “prioridad” central sin olvidar otras preocupaciones ligadas a las políticas agraria y pesquera.

La próxima semana Rueda volverá a viajar a Bruselas para participar en la 171º sesión plenaria del CdR, convocada para los días 6 y 7 de mayo.

En concreto, Rueda ha sido el encargado de liderar la delegación española del Comité desde febrero de 2025 y lo hará hasta junio de 2026, tras el acuerdo alcanzado en la delegación para el actual mandato 2025-2030.

Tomó el testigo a La Rioja y lo cederá a Aragón para que en el próximo Pleno del 1 y 2 de julio asuma ya la Presidencia efectiva.

En total, el presidente gallego habrá ejercido este rol durante siete sesiones plenarias –participó en cinco como representante de Galicia–.

La participación gallega en esta asamblea europea de representantes regionales y locales cobró un especial protagonismo al asumir también en este nuevo mandato una de las 27 vicepresidencias.

En su conjunto, la Xunta reivindica que este ha sido un año “de consolidación, de visibilidad y, sobre todo, de influencia para Galicia”.

Además de trabajar en la prioridad del nuevo marco financiero, también se ha buscado dar visibilidad al trabajo del CdR en España y se han impulsado iniciativas conjuntas de la delegación.

Es el caso de la relativa a la conmemoración del 40º aniversario de la entrada de España en la Unión Europea (UE) o a la presentación de la candidatura del Comité al ‘Premio Europeo Carlos V’ de la Academia Europea de Yuste.