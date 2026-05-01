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Galicia

Activado el protocolo de meningitis en Ourense al morir una niña de 11 años

Efe
01/05/2026 22:04
Ambulancia del 061-Urxencias Sanitarias de Galicia.URXENCIAS SANITARIAS-06107/07/2023
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 El jefe de epidemiología de la Xunta de Galicia, Jesús Prego Domínguez, ha detallado que la Consellería de Sanidad ha puesto en marcha un protocolo de prevención ante las "elevadas sospechas" de que una menor de 11 años haya fallecido en Ourense por una infección meningócica invasora.

A la espera de la confirmación de los análisis clínicos, la Consellería de Sanidad ha informado en un comunicado de que ha puesto en marcha un dispositivo de control y prevención ante el riesgo de que sus familiares y otras personas cercanas puedan haber resultado contagiadas.

Entre las medidas aplicadas, figuran la de establecer un control de las personas que han tenido "contactos estrechos" con la víctima, ya que la bacteria se transmite por las secreciones respiratorias de la persona enferma y puede afectar a los que han tenido un contacto de proximidad con ella en los últimos días, por lo que deben someterse a una "profilaxis antibiótica", según ha indicado Prego Domínguez

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