La Xunta ve “un mazazo” la pérdida de becas Ramón y Cajal

Una investigadora analiza muestras en un laboratorio gallego Archivo El Ideal Gallego

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, consideró un “mazazo” para el sistema de I+D+i gallego la pérdida de las becas Ramón y Cajal debido a un error de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en la tramitación de las solicitudes y trasladó el apoyo de la Xunta a la institución académica para que trate de buscar una solución ante el Ministerio.

Preguntado al respecto en un acto este jueves, el conselleiro consideró que se trata de un “golpe muy duro” para el sistema de investigación de Galicia toda vez que los Ramón y Cajal son unos “contratos postdoctorales de altísimo nivel”.

“Es un mazazo, sobre todo si se ve que es por una negligencia en la tramitación administrativa, porque estamos perdiendo profesionales cualificados tremendamente competitivos y, sobre todo, que tienen una gran capacidad de poder ser cantera científica”, dijo el conselleiro de Educación, que incidió en que de estas becas salen “muchos proyectos de investigación y profesores universitarios”.

Ante ello, animó a la USC a “negociar lo máximo posible” con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

“Si hay una negligencia, que se diga, que se reconozca y se hable con el propio Ministerio a ver si es posible que haya la flexibilidad necesaria para que suframos un mazado de este tipo”, manifestó Rodríguez.

Para ello, trasladó el apoyo de la Xunta en un contexto en el que señaló que Galicia “iba muy bien” en la captación de este tipo de investigadores y, de hecho, la USC “era la segunda universidad de España” que más captaba.

Además, preguntado por las causas y tras recordar que estas becas están financiadas al 80% por el Ministerio, aseguró desconocer la “vida interna de al universidad”.

“Las universidades tienen autonomía, para lo bueno y para lo malo, y también, cuando se equivocan tienen que intentar buscar soluciones”, dijo para pedir a la USC que “intente buscar una solución si es posible”.

Con todo, reconoció que esta estará “en el tejado del Ministerio”. “El Ministerio puede reconocer una cierta flexibilidad, una situación excepcional o un marco en el cual se puede recuperar algo”, afirmó el conselleiro.

Por otra parte, también preguntado al respecto y en referencia a la huelga convocada en la educación, criticó que “pueda parecer mal” que se diga que una protesta está impulsada por la CIG cuando es el sindicato que la convoca.

“Ahí hay una organización que impulsó esta, que es un sindicato que forma parte de un entramado político ideológico que es la UPG, el BNG, la CIG y otras”, señaló.

Rodríguez aseguró que es “público y notorio” que existe un mandato, “dentro de este entramado”, para “fomentar el conflicto como estrategia política”. “Creo que eso es clarísimo, está por escrito y están orgullosos los convocantes”, afirmó.