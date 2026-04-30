La Xunta extiende el carné+65 a los gallegos del exterior para que tengan acceso a ventajas en sus viajes a Galicia

Alfonso Ruedadurante la presentación del Carné+65 Xunta de Galicia

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha avanzado este jueves, durante la segunda jornada de su viaje institucional a América Latina, que la Xunta extenderá el Carné +65 a los gallegos del exterior para que puedan disfrutar de sus ventajas cuando viajen a Galicia.

Así lo ha avanzado en un encuentro con la colectividad gallega que reside en Montevideo, donde ha estado acompañada de la delegada de la Xunta en el Uruguay, Elvira Domínguez. Además ha contado con la participación, a través de un vídeo, del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que envió un cariñoso saludo a toda la comunidad gallega en el país, al tiempo que les agradeció "ser los mejores embajadores de Galicia en el Uruguay".

Así pues, les recordó que tendrán abiertas las puertas "de su tierra y de su casa" para volver y contarán siempre con el apoyo del Gobierno gallego.

Durante el encuentro con la colectividad, la conselleira también ha puesto en valor la apuesta del Gobierno gallego por darle facilidades a las personas mayores para que puedan elegir donde pasar esta etapa de sus vidas.

En este sentido, ha destacado iniciativas "pioneras" como el Bono Coidado no Fogar, que actualmente perciben 38.000 gallegos, con el objetivo de llegar a las 50.000 al final de esta legislatura. Ha recordado también las iniciativas diseñadas específicamente para el rural, como la red de Casas del Mayor, que cuenta ya con 160 recursos de atención diurna activos.

Fabiola García ha hecho hincapié en la apuesta de la Xunta por el envejecimiento activo, con programas como 'Benestar en Balnearios', las iniciativas diseñadas en colaboración con las universidades, las Aulas Sénior, el programa 'Xuntos polo Nadal'.

En cuanto al Carné+65, ha explicado que en la actualidad más de 900 establecimientos de toda Galicia están adheridos a este programa, que tiene entre sus objetivos favorecer el envejecimiento activo y saludable. En estos locales, los mayores pueden contar con ventajas importantes como descuentos, ofertas o promociones en diferentes productos y servicios relacionados con la salud y el bienestar, así como el ocio y la restauración.