El Gobierno activa en Galicia su portal digital para hacer trámites judiciales

Carpeta de justicia

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha activado la plataforma digital Carpeta Justicia en Galicia, un portal que permite consultar notificaciones, resoluciones o señalamientos de juicios, comprobar el estado de expedientes judiciales, descargar certificaciones, solicitar cita previa en registros civiles y órganos judiciales o acceder a las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales vía online.

Tal y como ha detallado el departamento estatal, facilita la relación digital entre la ciudadanía y la Administración de Justicia. A través de su app y su web procuradores, abogados, graduados sociales, ciudadanía y empresas pueden hacer múltiples gestiones de forma más ágil, sin desplazamientos y en el momento en el que lo necesiten.

El Ministerio ha reivindicado que su puesta en marcha en Galicia es fruto de la colaboración entre el Gobierno y la Xunta, que el pasado mes de noviembre ya firmaron un convenio por el que el Ministerio cede soluciones tecnológicas a la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes para impulsar la digitalización de este servicio público.