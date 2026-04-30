Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

El Gobierno activa en Galicia su portal digital para hacer trámites judiciales

Ep
30/04/2026 12:29
Carpeta de justicia
Carpeta de justicia
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha activado la plataforma digital Carpeta Justicia en Galicia, un portal que permite consultar notificaciones, resoluciones o señalamientos de juicios, comprobar el estado de expedientes judiciales, descargar certificaciones, solicitar cita previa en registros civiles y órganos judiciales o acceder a las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales vía online.

Tal y como ha detallado el departamento estatal, facilita la relación digital entre la ciudadanía y la Administración de Justicia. A través de su app y su web procuradores, abogados, graduados sociales, ciudadanía y empresas pueden hacer múltiples gestiones de forma más ágil, sin desplazamientos y en el momento en el que lo necesiten.

El Ministerio ha reivindicado que su puesta en marcha en Galicia es fruto de la colaboración entre el Gobierno y la Xunta, que el pasado mes de noviembre ya firmaron un convenio por el que el Ministerio cede soluciones tecnológicas a la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes para impulsar la digitalización de este servicio público.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

El ideal gallego

El Ayuntamiento de A Coruña ofrece 6.116 plazas para los campamentos de verano 2026
Redacción
El ideal gallego

El Atlantic Pride de A Coruña estará por primera vez en el festival de Torremolinos
Redacción
El ideal gallego

El Morriña Festival ya tiene cartel por días: esta es la agenda de conciertos en A Coruña
EP
Koldo García durante el juicio por el caso Koldo

Koldo García niega que recibiera de Aldama 10.000 euros al mes como dice el comisionista
EFE