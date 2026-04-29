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Galicia

Rueda ve la legislatura "ingobernable": "Lo único que mueve al Gobierno es el proyecto de supervivencia de Sánchez"

Además criticó que en temas como el de la vivienda, lo único que se vea son "planteamientos ideológicos"

Europa Press
29/04/2026 15:29
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la rueda de prensa tras la reunión del consello de la Xunta, este lunes, en Santiago de Compostela. EFE/Lavandeira jr
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la rueda de prensa tras la reunión del consello de la Xunta 
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, calificó la legislatura de "ingobernable" y ha sostenido que "lo único que mueve al Gobierno es el proyecto personal de supervivencia" de Pedro Sánchez.

Rueda se pronunció de este modo al ser preguntado en O Vicedo (Lugo) por la caída del decreto sobre los alquileres en el Congreso y las tensiones entre el Ejecutivo estatal y el PNV.

Al respecto, sostuvo que en las votaciones del martes se pudo ver el "panorama general de un gobierno" que, entre otras cuestiones, volvió a mentir respecto de la aprobación de los presupuestos. "España va a ser prácticamente el único país de Europa que va a seguir sin presupuestos ni ninguna perspectiva de tenerlos", afirmó.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la rueda de prensa tras la reunión del consello de la Xunta, este lunes, en Santiago de Compostela. EFE/Lavandeira jr

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Además, dijo que se volvió a ver "una legislatura ingobernable, donde los socios de gobierno y los que apoyan, que en teoría deberían colaborar todos a una, lo que hacen es chantajearse, traicionarse a última hora, desdecirse e intentar dejar en ridículo a su teórico aliado". Una situación que, según ha afirmado, al final "la pagan los españoles y, por tanto, los gallegos".

Asimismo, criticó que en "temas muy serios" como el de la vivienda, lo único que se vea son "discusiones y planteamientos ideológicos" pero "ninguna construcción" para facilitar el acceso a ella de los ciudadanos, ni nada que suponga dar seguridad a los propietarios que quieran alquilar, sino "todo lo contrario". "Ahora se crea un barullo jurídico que nadie sabe por dónde hay que salir", afirmó.

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Tras insistir en que así no se puede seguir, consideró que lo "único que está moviendo ahora mismo a este gobierno es el proyecto personal de supervivencia del presidente, que cada día se hace más evidente". "Yo me pregunto si un país de casi 50 millones de personas tiene que estar sometido a la supervivencia política de una sola persona", señaló.

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