Queremos Galego chama a manifestarse o 17 de maio para que o galego sexa "o centro" da actividade diaria
A manifestación, baixo a lema 'Ou galego, lingua vital', partirá da Alameda de Santiago
A plataforma Queremos Galego chamou a manifestarse o vindeiro domingo 17 de maio, Día das Letras Galegas, en Santiago de Compostela para reivindicar o galego como "o corazón" e, especialmente, "o centro" da existencia da cidadanía galega e reclamar que esta lingua estea presente en calquera das actividades cotiás.
"Non só queremos cantar e bailar en galego, senón que tamén queremos que sexa normal chegar a un notario e podamos facer unha escritura en galego; que a nosa compañía eléctrica se dirixa a nós na nosa lingua, e que a nosa administración teña por defecto a nosa lingua como primeira cando falemos con ela", demandou a coordinadora de Queremos Galego, Celia Armas.
A manifestación, baixo a lema 'Ou galego, lingua vital', partirá ás 12.00 horas da Alameda até a Praza dá Quintana, onde ademais haberá actuacións. A organización porá a disposición dos interesados autobuses desde as principais comarcas para fomentar a asistencia.
A convocatoria estará acompañada dunha "intensa" campaña nas rúas para promocionar a protesta e a aplicación do protocolo 'Lingua Vital', que, a través de preto de 300 medidas, pretende dar unha "alternativa sólida nada dun proceso social, participativo e plural" fronte á "ofensiva recrudecida do PP e a Xunta contra o galego".
O presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, na presentación da mobilización, perfilou a do 17 de maio como "unha gran mobilización cidadá" que contestará "a negativa da Xunta a garantir os dereitos lingüísticos" a través da "forza, unidade, e traballo conxunto" dunha sociedade que defende o idioma "porque sabe que é vital para a súa existencia".
Begoña Caamaño e o 'bilingüismo harmónico'
Ademais, Armas reivindicou a figura de Begoña Caamaño, homenaxeada polo Día das Letras deste ano, rescatando un texto de 2010 no que criticaba o uso de expresións como 'bilingüismo harmónico': "Este termo acuñado pola Administración Fraga, foi unha falacia, unha completa mentira. Non podemos falar en termos de harmonía cando hai unha situación tan disimétrica entre o castelán e o galego".
Caamaño tamén arremetía contra o decreto do plurilingüismo do 2010. A portavoz de Queremos Galego deu por "comprobado" que, máis dunha década e media despois, este decreto foi "moi nocivo" para o ensino e a transmisión da lingua ás novas xeracións. "Somos conscientes de que é posible reverter esta situación tan dramática", instou Armas.