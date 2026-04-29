Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Queremos Galego chama a manifestarse o 17 de maio para que o galego sexa "o centro" da actividade diaria

A manifestación, baixo a lema 'Ou galego, lingua vital', partirá da Alameda de Santiago

Europa Press
29/04/2026 16:07
La plataforma ciudadana Queremos Galego ha celebrado este sábado una asamblea en la Praza da Quintana
La plataforma ciudadana Queremos Galego, en una asamblea en la Praza da Quintana
EFE
A plataforma Queremos Galego chamou a manifestarse o vindeiro domingo 17 de maio, Día das Letras Galegas, en Santiago de Compostela para reivindicar o galego como "o corazón" e, especialmente, "o centro" da existencia da cidadanía galega e reclamar que esta lingua estea presente en calquera das actividades cotiás.

"Non só queremos cantar e bailar en galego, senón que tamén queremos que sexa normal chegar a un notario e podamos facer unha escritura en galego; que a nosa compañía eléctrica se dirixa a nós na nosa lingua, e que a nosa administración teña por defecto a nosa lingua como primeira cando falemos con ela", demandou a coordinadora de Queremos Galego, Celia Armas.

La plataforma ciudadana Queremos Galego ha celebrado este sábado una asamblea en la Praza da Quintana

Queremos Galego presenta el Protocolo Lingua Vital para frenar la "emergencia lingüística"

Más información

A manifestación, baixo a lema 'Ou galego, lingua vital', partirá ás 12.00 horas da Alameda até a Praza dá Quintana, onde ademais haberá actuacións. A organización porá a disposición dos interesados autobuses desde as principais comarcas para fomentar a asistencia.

A convocatoria estará acompañada dunha "intensa" campaña nas rúas para promocionar a protesta e a aplicación do protocolo 'Lingua Vital', que, a través de preto de 300 medidas, pretende dar unha "alternativa sólida nada dun proceso social, participativo e plural" fronte á "ofensiva recrudecida do PP e a Xunta contra o galego".

Libros

A Xunta incrementa un 50% as axudas á edición de materiais didácticos en lingua galega para 2026

Más información

O presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, na presentación da mobilización, perfilou a do 17 de maio como "unha gran mobilización cidadá" que contestará "a negativa da Xunta a garantir os dereitos lingüísticos" a través da "forza, unidade, e traballo conxunto" dunha sociedade que defende o idioma "porque sabe que é vital para a súa existencia".

Begoña Caamaño e o 'bilingüismo harmónico'

Ademais, Armas reivindicou a figura de Begoña Caamaño, homenaxeada polo Día das Letras deste ano, rescatando un texto de 2010 no que criticaba o uso de expresións como 'bilingüismo harmónico': "Este termo acuñado pola Administración Fraga, foi unha falacia, unha completa mentira. Non podemos falar en termos de harmonía cando hai unha situación tan disimétrica entre o castelán e o galego".

Caamaño tamén arremetía contra o decreto do plurilingüismo do 2010. A portavoz de Queremos Galego deu por "comprobado" que, máis dunha década e media despois, este decreto foi "moi nocivo" para o ensino e a transmisión da lingua ás novas xeracións. "Somos conscientes de que é posible reverter esta situación tan dramática", instou Armas.

Te puede interesar

El ideal gallego

La infanta Sofía cumple 19 años mientras ultima su primer año universitario en Lisboa
EFE
Tirador contra Donald Trump en la cena de corresponsales

El hombre que intentó asesinar a Trump se tomó un selfi armado minutos antes del ataque
EFE
Viajeros, en la entrada de la estación de tren de A Coruña

Los viajeros del tren en A Coruña reclaman "prioridad real" durante el corte ferroviario
Dani Sánchez
Festa do pan de Carral @Pedro Puig (3)

Una feria medieval, música y teatro: así será la XXII Festa do Pan en Carral
Redacción