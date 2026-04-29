Las oposiciones de educación en Galicia se desarrollarán en 60 centros de 15 localidades desde el 20 de junio

Los exámenes se presentarán el 20 de junio Archivo El Ideal Gallego

Las oposiciones de educación en Galicia se realizarán este año en 60 centros de 15 localidades a partir del 20 de junio y movilizarán 1.601 plazas, el 87% de ellas de nuevo ingreso y las restantes de promoción interna.

Así lo anunció este miércoles el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, que detalló que habrá 156 tribunales que supervisarán el correcto funcionamiento de este proceso, al que optan 15.954 personas.

"Es un proceso modélico, un proceso que todos los años funciona con un nivel de eficacia y eficiencia tremendamente destacable", subrayó el conselleiro, a la vez que felicitó a la estructura administrativa y al director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez.

Más de 15.000 personas se inscriben en las oposiciones de Educación que se celebrarán este verano Más información

Además, recordó que, como novedad, este año los interinos no tienen la obligación de presentarse al proceso si no quieren, tal y como se acordó con los sindicatos CC.OO., ANPE, UGT Y CSIF. "Esto supone, como es lógico, que ha disminuido el número de personas inscritas en el proceso, que este año son un total de 15.954", indicó.

En este sentido, explicó que esto supone una mejora en la relación de personas opositoras por tribunal, en concreto, con 102 aspirantes por tribunal, "cuando el año pasado eran 112".

Sedes y plazas

En cuanto a las sedes, en la provincia de A Coruña serán en la ciudad herculina, Ames, Culleredo, Ferrol y Santiago de Compostela. La provincia con más opositores es la de A Coruña, con 6.744.

En cuanto al número de plazas, el conselleiro dijo: "Somos, desde hace años, la comunidad con menor porcentaje de interinos en la enseñanza". "Contamos, un año más, con unas oposiciones de máximos que, con 1.601 plazas, suponen agotar el 120% de la tasa de reposición", acotó.

La formación digital del profesorado será obligatoria en Galicia y se valorará en oposiciones con la nueva ley educativa Más información

Con todo, los exámenes de las oposiciones empezarán el próximo 20 de junio y la previsión es que hayan terminado, y con los resultados disponibles, a partir del 19 de julio. A continuación, las personas que obtengan plaza deberán participar en el concurso de adjudicación de destinos provisionales, que se resolverá a principios del mes de agosto.

El objetivo, según subrayó el conselleiro, es que los nuevos funcionarios se incorporen a los centros el 1 de septiembre. Finalmente, de las 1.601 plazas convocadas, un total de 1.388 plazas son de nuevo ingreso y las 213 restantes son de promoción interna.