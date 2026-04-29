La Xunta constituye el Foro Litoral para “optimizar” la gestión de la costa gallega

Acto de constitución del Foro Litoral, este miércoles Cedida

La Xunta constituyó este miércoles el Foro Litoral, máximo órgano colegiado de consulta y participación que reúne a las administraciones autonómica y locales y a los sectores social, científico, económico y medioambiental para “optimizar” la gestión y ordenación de la costa gallega.

Así lo señaló la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en la sesión consultiva, en la que explicó la intención de facilitar un seguimiento de las normas, políticas e instrumentos relativos al litoral, proponer acciones de investigación o sensibilización y medidas para mejorar la gestión, e informar y asesorar sobre la adaptación al cambio climático.

El foro podrá establecer grupos de trabajo sobre temas concretos que “resulten esenciales para el desarrollo sostenible”, indicó. Vázquez señaló que la unión de fuerzas entre diferentes actores públicos y privados puede contribuir a buscar un equilibrio entre la protección de la costa y el desarrollo socioeconómico.

Galicia tiene la competencias del litoral y la legislación gallega prevé constituir dicho foro. La conselleira reclamó al Gobierno central que escuche a las comunidades e invitó a que copie el sistema de participación que representa el foro.