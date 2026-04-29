Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Investigan la muerte de un joven de 18 años en Pontevedra tras ser hallado en un río después de discutir con otro varón

Ep
29/04/2026 10:47
Emergencias 112
Emergencias 112
EC
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Un joven de 18 años de edad falleció en la tarde de este pasado martes en Pontevedra tras ser hallado herido grave en un río después de supuestamente discutir con otro varón, menor de edad.

Los hechos tuvieron lugar en el río de Os Gafos a su paso por la calle Rosalía de Castro y varios particulares alertaron al 112 Galicia minutos antes de las 20.00 horas.

Estas personas solicitaban asistencia sanitaria para el hombre, que había sido rescatado del río. También hablaban de que previamente se había producido una pelea en la zona.

Fuentes de la Policía Nacional consultadas por Europa Press han explicado que los servicios sanitarios trataron de reanimar al varón en varias ocasiones, siendo trasladado a un centro hospitalario. Sin embargo, nada se pudo hacer por salvarle la vida.

Las mismas fuentes han subrayado que no se ha detenido por ahora a ninguna persona por este incidente, aunque sí se ha identificado a un menor, que estaba con el joven en el momento de los hechos y que habría reconocido que habían discutido minutos antes.

La Policía Nacional investiga el suceso y analiza las cámaras de seguridad de la zona, a la espera de la autopsia para conocer lo ocurrido, ya que otros testigos hablaban de una posible pelea previa. Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Dave Mustaine, líder de Megadeth

Angelus Apátrida y Crisisx acompañarán a Megadeth en su despedida de A Coruña
Óscar Ulla
Valentín García

Valentín García destaca "a capacidade investigadora e creadora dos escolares" no concurso das Letras Galegas impulsado pola Xunta
Redacción
El ideal gallego

Un puente de mayo lleno de fiestas y verbenas en A Coruña y su área
Noela Rey Méndez
Víctor de Aldama

Aldama dice que Koldo le pidió "ayudar" a constructoras para que financiaran al PSOE
EFE